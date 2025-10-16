Зеленський просить у США зброю, пропонуючи креативні умови співпраці, - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський звертається до президента США Дональда Трампа з проханням про постачання протиповітряних систем, ракет дальньої дії та термінової енергетичної допомоги, пропонуючи низку взаємовигідних умов.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Україна пропонує Трампу обмін технологіями у сфері безпілотників: українські дрони можуть використовуватися США, а Київ отримує критично необхідне озброєння та підтримку енергетичної інфраструктури. Посол України в США Ольга Стефанішина назвала ініціативу "унікальною угодою", яка дає стратегічну перевагу для обох сторін.

Київ також пропонує США доступ до української трубопровідної інфраструктури для експорту енергоносіїв у Європу та "дешеве" зберігання скрапленого газу, щоб сприяти постачанню американського СПГ на континент. Цей креативний підхід покликаний забезпечити продовження підтримки України після посилених російських ударів по енергетиці.

Водночас залишається питання фінансування допомоги - Трамп очікує активнішої участі європейських союзників. Україна, зі свого боку, прагне використати нові можливості для залучення зброї та ресурсів, пропонуючи США реальні вигоди від співпраці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ