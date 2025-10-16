УКР
Закупівля зброї у США
1 564 16

Зеленський просить у США зброю, пропонуючи креативні умови співпраці, - Bloomberg

зеленський

Президент України Володимир Зеленський звертається до президента США Дональда Трампа з проханням про постачання протиповітряних систем, ракет дальньої дії та термінової енергетичної допомоги, пропонуючи низку взаємовигідних умов.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Україна пропонує Трампу обмін технологіями у сфері безпілотників: українські дрони можуть використовуватися США, а Київ отримує критично необхідне озброєння та підтримку енергетичної інфраструктури. Посол України в США Ольга Стефанішина назвала ініціативу "унікальною угодою", яка дає стратегічну перевагу для обох сторін.

Київ також пропонує США доступ до української трубопровідної інфраструктури для експорту енергоносіїв у Європу та "дешеве" зберігання скрапленого газу, щоб сприяти постачанню американського СПГ на континент. Цей креативний підхід покликаний забезпечити продовження підтримки України після посилених російських ударів по енергетиці.

Водночас залишається питання фінансування допомоги - Трамп очікує активнішої участі європейських союзників. Україна, зі свого боку, прагне використати нові можливості для залучення зброї та ресурсів, пропонуючи США реальні вигоди від співпраці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

>Київ також пропонує США доступ до української трубопровідної інфраструктури для експорту енергоносіїв у Європу та "дешеве" зберігання скрапленого газу, щоб сприяти постачанню американського СПГ на континент.

- а по факту це означає віддати труби і сховища, тобто всю газотранспортну інфраструктуру американцям в обмін на 2 петріота.
показати весь коментар
16.10.2025 14:42 Відповісти
Вона не потрібна США. Газовози не пройдуть через Босфор. Та це й не вигідно.
показати весь коментар
16.10.2025 14:48 Відповісти
Так американці просто купуватимуть газ у кацапів і перепродаватимуть його в Європу через українську, вірніше вже через американську трубу. Абсолютно вигідна схема для всіх крім України.
показати весь коментар
16.10.2025 14:51 Відповісти
А ще він може креативно зіграти Трампу на роялі...
показати весь коментар
16.10.2025 14:43 Відповісти
Україна може дати США те, чого не може дати ніяка інша країна:
Це розїбати військові і високотехнологічні заводи, відкинувши рф на десятки років розвитку назад.
США нам Томагавки, Україна рф загоняє у 90і роки.
Такий шанс для всіх цивілізаційних країн, треба бути завсім боягузом дозволити Україні розїбати рф.
показати весь коментар
16.10.2025 14:45 Відповісти
Київ також пропонує США доступ до української трубопровідної інфраструктури для експорту енергоносіїв у Європу та "дешеве" зберігання скрапленого газу, щоб сприяти постачанню американського СПГ на континент. ... "зелені прорашистські зрадники і слуги" збираються експортувати рашистські енергоносії в Європу із "лайбою" .котру "зелені приштампують" від імені України, скраплений газ "зелень" буде зберігати в газових балонах совкових часів....
показати весь коментар
16.10.2025 14:45 Відповісти
Трамп клюне?
показати весь коментар
16.10.2025 14:46 Відповісти
Ні. Приробити гранату до квадрокоптера у нього свої авіамоделісти є. Труба для газовозів теж не потрібна.
показати весь коментар
16.10.2025 14:50 Відповісти
Блін...ми вєе який рік від його "кративу" охриніваємо....спочатку лендліз похєрив а тепер Україною приторговує
показати весь коментар
16.10.2025 14:59 Відповісти
Зеленський роздає Україну США за можливість продати Томагавки. Де ж власні ракети? Ти вже 6 років як власноруч тут керуєш з монобільшістю в раді. Ніяких перешкод. Але результат твого правління лише відосики і піар. Запускав супутник січ-2-30, та казав що ми косміна держава, але що за космічна держава, яка не має навіть самих примітивних балістичних ракет?
Доречі, супутник счі-2-30 на якому піарився Зеленський, утилізовано. Символічно. Прийшов до влади запуском супутника на 30 років незалежності, і підеш не досягши нічого.
показати весь коментар
16.10.2025 15:01 Відповісти
Готов получать со всєх старон
показати весь коментар
16.10.2025 15:05 Відповісти
Епітет «креативні», часом, походить не з того джерела що й «потужно», «незламно»? Нехай ще Коля Катлєта кравчучку подарить Трампу, тоді він на все погодиться.
показати весь коментар
16.10.2025 15:07 Відповісти
Хоч повітря в Україні не буде Трампу належати після креативних умов?
показати весь коментар
16.10.2025 15:09 Відповісти
Воно вже креатівно накерувало, з травня 2019 року, так накерувало, падла гнусава, шо річки крові українців течуть.
показати весь коментар
16.10.2025 15:17 Відповісти
Просити треба нові вибори.
показати весь коментар
16.10.2025 15:29 Відповісти
 
 