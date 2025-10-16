Зеленский просит у США оружие, предлагая креативные условия сотрудничества, - Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский обращается к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках противовоздушных систем, ракет дальнего действия и срочной энергетической помощи, предлагая ряд взаимовыгодных условий.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Украина предлагает Трампу обмен технологиями в сфере беспилотников: украинские дроны могут использоваться США, а Киев получает критически необходимое вооружение и поддержку энергетической инфраструктуры. Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала инициативу "уникальной сделкой", которая дает стратегическое преимущество для обеих сторон.
Киев также предлагает США доступ к украинской трубопроводной инфраструктуре для экспорта энергоносителей в Европу и "дешевое" хранение сжиженного газа, чтобы способствовать поставкам американского СПГ на континент. Этот креативный подход призван обеспечить продолжение поддержки Украины после усиленных российских ударов по энергетике.
В то же время остается вопрос финансирования помощи - Трамп ожидает более активного участия европейских союзников. Украина, со своей стороны, стремится использовать новые возможности для привлечения оружия и ресурсов, предлагая США реальные выгоды от сотрудничества.
- а по факту це означає віддати труби і сховища, тобто всю газотранспортну інфраструктуру американцям в обмін на 2 петріота.
Це розїбати військові і високотехнологічні заводи, відкинувши рф на десятки років розвитку назад.
США нам Томагавки, Україна рф загоняє у 90і роки.
Такий шанс для всіх цивілізаційних країн, треба бути завсім боягузом дозволити Україні розїбати рф.
Доречі, супутник счі-2-30 на якому піарився Зеленський, утилізовано. Символічно. Прийшов до влади запуском супутника на 30 років незалежності, і підеш не досягши нічого.
Kurt Wootz:
Кажуть що на криптовалютному ринку стався обвал. Все б нічого але якимось дивом 6 місце в світі по крипті тримає відстала воююча країна без промисловості з пенсією в 50 євро. Це як же треба красти?
Якщо врахувати коригування на населення (per capita), Україна на 1-му місці!!! у світі.
Для порівняння: у 2024 році Україна була на 6-му місці за цим індексом, а за P2P-обсягом - у топ-10. Глобальний ринок крипти в 2025 році перевищив $4 трлн в фіат-притоках, з Україною як ключовим гравцем у Східній Європі.
При цьому Україна займає за даними ООН (2023 рік) лише 124-те місце по ВВП на душу населення ≈ 5380 дол.