1 631 17

Зеленский просит у США оружие, предлагая креативные условия сотрудничества, - Bloomberg

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обращается к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках противовоздушных систем, ракет дальнего действия и срочной энергетической помощи, предлагая ряд взаимовыгодных условий.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Украина предлагает Трампу обмен технологиями в сфере беспилотников: украинские дроны могут использоваться США, а Киев получает критически необходимое вооружение и поддержку энергетической инфраструктуры. Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала инициативу "уникальной сделкой", которая дает стратегическое преимущество для обеих сторон.

Киев также предлагает США доступ к украинской трубопроводной инфраструктуре для экспорта энергоносителей в Европу и "дешевое" хранение сжиженного газа, чтобы способствовать поставкам американского СПГ на континент. Этот креативный подход призван обеспечить продолжение поддержки Украины после усиленных российских ударов по энергетике.

В то же время остается вопрос финансирования помощи - Трамп ожидает более активного участия европейских союзников. Украина, со своей стороны, стремится использовать новые возможности для привлечения оружия и ресурсов, предлагая США реальные выгоды от сотрудничества.

+5
>Київ також пропонує США доступ до української трубопровідної інфраструктури для експорту енергоносіїв у Європу та "дешеве" зберігання скрапленого газу, щоб сприяти постачанню американського СПГ на континент.

- а по факту це означає віддати труби і сховища, тобто всю газотранспортну інфраструктуру американцям в обмін на 2 петріота.
16.10.2025 14:42 Ответить
+4
А ще він може креативно зіграти Трампу на роялі...
16.10.2025 14:43 Ответить
+4
Блін...ми вєе який рік від його "кративу" охриніваємо....спочатку лендліз похєрив а тепер Україною приторговує
16.10.2025 14:59 Ответить
Вона не потрібна США. Газовози не пройдуть через Босфор. Та це й не вигідно.
16.10.2025 14:48 Ответить
Так американці просто купуватимуть газ у кацапів і перепродаватимуть його в Європу через українську, вірніше вже через американську трубу. Абсолютно вигідна схема для всіх крім України.
16.10.2025 14:51 Ответить
Україна може дати США те, чого не може дати ніяка інша країна:
Це розїбати військові і високотехнологічні заводи, відкинувши рф на десятки років розвитку назад.
США нам Томагавки, Україна рф загоняє у 90і роки.
Такий шанс для всіх цивілізаційних країн, треба бути завсім боягузом дозволити Україні розїбати рф.
16.10.2025 14:45 Ответить
Київ також пропонує США доступ до української трубопровідної інфраструктури для експорту енергоносіїв у Європу та "дешеве" зберігання скрапленого газу, щоб сприяти постачанню американського СПГ на континент. ... "зелені прорашистські зрадники і слуги" збираються експортувати рашистські енергоносії в Європу із "лайбою" .котру "зелені приштампують" від імені України, скраплений газ "зелень" буде зберігати в газових балонах совкових часів....
16.10.2025 14:45 Ответить
Трамп клюне?
16.10.2025 14:46 Ответить
Ні. Приробити гранату до квадрокоптера у нього свої авіамоделісти є. Труба для газовозів теж не потрібна.
16.10.2025 14:50 Ответить
Зеленський роздає Україну США за можливість продати Томагавки. Де ж власні ракети? Ти вже 6 років як власноруч тут керуєш з монобільшістю в раді. Ніяких перешкод. Але результат твого правління лише відосики і піар. Запускав супутник січ-2-30, та казав що ми косміна держава, але що за космічна держава, яка не має навіть самих примітивних балістичних ракет?
Доречі, супутник счі-2-30 на якому піарився Зеленський, утилізовано. Символічно. Прийшов до влади запуском супутника на 30 років незалежності, і підеш не досягши нічого.
16.10.2025 15:01 Ответить
Готов получать со всєх старон
16.10.2025 15:05 Ответить
Епітет «креативні», часом, походить не з того джерела що й «потужно», «незламно»? Нехай ще Коля Катлєта кравчучку подарить Трампу, тоді він на все погодиться.
16.10.2025 15:07 Ответить
Хоч повітря в Україні не буде Трампу належати після креативних умов?
16.10.2025 15:09 Ответить
Воно вже креатівно накерувало, з травня 2019 року, так накерувало, падла гнусава, шо річки крові українців течуть.
16.10.2025 15:17 Ответить
Просити треба нові вибори.
16.10.2025 15:29 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкинhttps://www.youtube.com/post/Ugkxj1OGhts38qEJ5kgM1TCYBSTAMRxHTadz

Kurt Wootz:
Кажуть що на криптовалютному ринку стався обвал. Все б нічого але якимось дивом 6 місце в світі по крипті тримає відстала воююча країна без промисловості з пенсією в 50 євро. Це як же треба красти?
Якщо врахувати коригування на населення (per capita), Україна на 1-му місці!!! у світі.
Для порівняння: у 2024 році Україна була на 6-му місці за цим індексом, а за P2P-обсягом - у топ-10. Глобальний ринок крипти в 2025 році перевищив $4 трлн в фіат-притоках, з Україною як ключовим гравцем у Східній Європі.
При цьому Україна займає за даними ООН (2023 рік) лише 124-те місце по ВВП на душу населення ≈ 5380 дол.
16.10.2025 15:40 Ответить
 
 