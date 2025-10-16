Зеленский просит у США оружие, предлагая креативные условия сотрудничества, - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский обращается к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках противовоздушных систем, ракет дальнего действия и срочной энергетической помощи, предлагая ряд взаимовыгодных условий.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Украина предлагает Трампу обмен технологиями в сфере беспилотников: украинские дроны могут использоваться США, а Киев получает критически необходимое вооружение и поддержку энергетической инфраструктуры. Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала инициативу "уникальной сделкой", которая дает стратегическое преимущество для обеих сторон.

Киев также предлагает США доступ к украинской трубопроводной инфраструктуре для экспорта энергоносителей в Европу и "дешевое" хранение сжиженного газа, чтобы способствовать поставкам американского СПГ на континент. Этот креативный подход призван обеспечить продолжение поддержки Украины после усиленных российских ударов по энергетике.

В то же время остается вопрос финансирования помощи - Трамп ожидает более активного участия европейских союзников. Украина, со своей стороны, стремится использовать новые возможности для привлечения оружия и ресурсов, предлагая США реальные выгоды от сотрудничества.

