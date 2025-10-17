1 498 23
Жінки заблокували автомобіль групи оповіщення ТЦК на Хмельниччині: поліція встановлює причетних
Біля села Стріхівці Хмельницького району жінки заблокували автомобіль, у якому перебувала група оповіщення ТЦК та СП.
Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався 16 жовтня близько 18:30. Рух службового автомобіля перешкоджали місцеві мешканки.
У ТЦК наголосили, що військовослужбовці діяли виключно в межах чинного законодавства та поводилися ввічливо і коректно.
Блокування автомобіля припинили працівники поліції. Наразі встановлюють усіх причетних до інциденту.
Топ коментарі
+8 Nika Vesela
показати весь коментар17.10.2025 12:58 Відповісти Посилання
+4 Амандрапапупа
показати весь коментар17.10.2025 13:04 Відповісти Посилання
+3 Василь Казімко
показати весь коментар17.10.2025 13:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я думаю якщо все так його варто завжди додати, це переконає всіх.
А тут - нічого такого не буде.
Діють на свій розсуд - по безпределу.
Навіть посилають військових з фронту на допомогу.
Все це дійде до кульмінації і ми побачимо до чого це все призведе. Вже дуже скоро.
Русня - зможе.
Довідка: Причинно-наслідковий зв'язок - це зв'язок між двома явищами (подією А і подією Б), де подія А є причиною, а подія Б - наслідком. Це взаємозв'язок, за яким наслідок необхідно настає після причини або випливає з неї, тобто причина завжди передує наслідку в часі.
Послідовність у часі:
Причина завжди має передувати наслідку.
Об'єктивність:
Цей зв'язок існує незалежно від свідомості чи волі людей.
Необхідність:
Діяння-причина є необхідною умовою для настання наслідку.
Від якого дрона смерть краща?
Варто дивитись правді в очі: ці жінки не хочуть, щоб їх рідні ішли до війська.
Але вони дуже хочуть перемоги, стають на коліна перед траурним кортежем, розмовляють українською, ненавидять кацапів і російську мову. Словом, справжні патріотичні українки.
Але воюють нехай чоловіки та сини інших жінок, які не зуміли або не захотіли блокувати автомобілі тецекашників...
От таке замкнене коло...