Жінки заблокували автомобіль групи оповіщення ТЦК на Хмельниччині: поліція встановлює причетних

На Волині натовп напав на авто ТЦК

Біля села Стріхівці Хмельницького району жінки заблокували автомобіль, у якому перебувала група оповіщення ТЦК та СП.

Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався 16 жовтня близько 18:30. Рух службового автомобіля перешкоджали місцеві мешканки.

У ТЦК наголосили, що військовослужбовці діяли виключно в межах чинного законодавства та поводилися ввічливо і коректно.

Блокування автомобіля припинили працівники поліції. Наразі встановлюють усіх причетних до інциденту.

+8
А де відео виключно законних дій ТЦК?
Я думаю якщо все так його варто завжди додати, це переконає всіх.
17.10.2025 12:58
+4
Агресія проти України в 21014 році починалася з блокування техніки ЗСУ в східних регіонах ...
17.10.2025 13:04
+3
При всій повазі до наших жінок,але такі дії (перекриття доріг) мають бути покаранні Бо розвелось багато просто тупого бидла.
17.10.2025 13:02
А де відео виключно законних дій ТЦК?
Я думаю якщо все так його варто завжди додати, це переконає всіх.
17.10.2025 12:58
Так сильно хотіли до лав ЗСУ, що не втримались!
17.10.2025 12:58
Ага, і заявили групі оповіщення ТЦК та СП, що мовляв не випустимо із села групу оповіщення поки не заберете до армії наших чоловіків.
17.10.2025 13:06
Якісь жінки заблокували слідчу групу, яка мала вилучити документи про злочин у Почаєвській Лаврі, окуповану московським патріархатом, а точніше кацакпським сатанізмом і що? Там нічого, а тут будуть справи і посадки.
17.10.2025 13:02
Бо там русня нормальних юристів профінансує, що ще слідча група винною виявиться.
показати весь коментар
17.10.2025 13:10
При всій повазі до наших жінок,але такі дії (перекриття доріг) мають бути покаранні Бо розвелось багато просто тупого бидла.
17.10.2025 13:02
Точно, наприклад твій тупий коментар, який нічого спільного з повагою не має.
17.10.2025 13:22
Агресія проти України в 21014 році починалася з блокування техніки ЗСУ в східних регіонах ...
17.10.2025 13:04
А зараз - по всій Україні
17.10.2025 13:06
Якщо заблоковані мізки то тобі вряд чи хто може допомогти.
17.10.2025 13:19
Як ми бачимо - ніхто не хоче йти законним шляхом.
Діють на свій розсуд - по безпределу.
Навіть посилають військових з фронту на допомогу.
Все це дійде до кульмінації і ми побачимо до чого це все призведе. Вже дуже скоро.
17.10.2025 13:04
Ну якщо у чоловіків відстоювати людські права, яєць не вистачає, то за справу тоді жінки беруться. Ніхто не хоче віддавати своїх дітей довбойобам-самодурам-совковим сапогам, які їх на Курщині або під кабами згноять.
17.10.2025 13:05
Україна не змогла пояснити, за що.
Русня - зможе.
17.10.2025 13:11
В такому разі згідно причинно-наслідковим зв'язкам прийдеться віддавати своїх дітей в окупаційну армію московії добрим-чуйним-несамодурам-несовковим сапогам, які їх будуть берегти від КАБів та куль НАТО.
Довідка: Причинно-наслідковий зв'язок - це зв'язок між двома явищами (подією А і подією Б), де подія А є причиною, а подія Б - наслідком. Це взаємозв'язок, за яким наслідок необхідно настає після причини або випливає з неї, тобто причина завжди передує наслідку в часі.

Послідовність у часі:

Причина завжди має передувати наслідку.

Об'єктивність:

Цей зв'язок існує незалежно від свідомості чи волі людей.

Необхідність:

Діяння-причина є необхідною умовою для настання наслідку.
17.10.2025 13:13
Ви пропонуєте вибір між орківським дроном і натівським?
Від якого дрона смерть краща?
17.10.2025 13:19
А це ще тупіший коментар. Скоро кількість тупих значно перевершить кількість адекватів.
17.10.2025 13:24
Заради справедливості треба сказати, що сьогодні є можливість обрати, де буде служити чоловік чи син кожної з цих жінок. Є ж у нас частини, якими сьогодні командують не "довбойоби-самодури-совкові сапоги"? Є. Але справа не в цьому, думаю.
Варто дивитись правді в очі: ці жінки не хочуть, щоб їх рідні ішли до війська.
Але вони дуже хочуть перемоги, стають на коліна перед траурним кортежем, розмовляють українською, ненавидять кацапів і російську мову. Словом, справжні патріотичні українки.
Але воюють нехай чоловіки та сини інших жінок, які не зуміли або не захотіли блокувати автомобілі тецекашників...
От таке замкнене коло...
17.10.2025 13:18
Ви знаєте пані Світлано, десь в чомусь погоджуюся. Хоча всі чоловіки мали б йти добровільно захищати свою країну, як це записано в Конституції. Але влада зробила так, що їм все - владі, крім йти захищати країну. А бідним і безправним нічого - тільки йти і вмирати на війні. Вигребли майже всі села. Буду розмірковувати в голос. Останні події влучення двох кацапських ракет по центру підготовки військ ЗСУ, де багато вбитих і поранених. Це було вчора чи позавчора. Знаю куди прилетіло, але писати не буду, хоча це місце більшість знають. Ось простий приклад: я вирішив йти захищати країну. Йду до ТЦК, або ТЦК мене "пакує" на вулиці, відправить мене і таких як я в місце, яке ніяк не захищено. Збере всіх кучненько, щоб ворог не витрачав багато ракет і передасть якась падлюка з керівництва координати скупчення наших хлопців і туди миттєво прилетить. Хіба це перший раз? Ні, це вже не один десяток. Заходи прийняті? Ні. Все продовжується. І той, хто наводив ракети не був серед тих по кому вдарив ворог, а він десь в штабі і продовжує виконувати свої обов'язки служенню ворогу. Чи не так? Перепрошую, якщо когось образив, але це виглядає так. Ті, хто мав нести відповідальність - Головком, росіянин і Верховний Головнокомандувач після таких прой..бів на місцях, ніхто з них не пішов у відставку, а продовжують на користь ворогу керувати військом.
17.10.2025 13:25
коректно і вічливо це вже радує..У нас теж коректноі вічливо підібрала по селах хворого на шизофренію з 90 років та іншого , який майже не розмовляє з 2014 року після операцію на мозку по видаленню гаматом....Цікаво діють в ТЦК.. Це такі вказівки їм дають з Київа???. Це ж не перший випадок, коли доходяг тягнуть в ЗСУ...а яких затянули, то вони загиблі вже..Їм то обіцяло посади легкі, до їхнього стану здоровя..
17.10.2025 13:10
Нехай ТЦК діє по закону, то ніяких блокувань не буде. Якщо ТЦК порушує закони України, то люди зобов'язані протистояти злодійству.
17.10.2025 13:18
Надо найти тупых куриц и посадить их лет на 20! ТЦК - это гордость Украины и ее щит! Без них фронт давно бы разрушился уже!
17.10.2025 13:19
Тецекашники не можуть по відомій причині примінювати якусь силу до жінок.Тому в ТЦК потрібно створювати жіночі команди з спеціально навчених жінок,які не повстидаються затягнути в бус якогось здорового ухилянта і врізати по зубам його крикливим захисницям.
17.10.2025 13:19
Подібні дії на руку ворогу і мають кваліфікуватися відповідно.
17.10.2025 13:22
 
 