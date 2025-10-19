Мінус 100 ворожих БпЛА: робота полку безпілотних систем "Рарог". ВIДЕО
Оператори 427-го полку безпілотних систем "Рарог" відзвітували про знищення 100 російських безпілотників.
Кадри бойової роботи військові опублікували у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Те, що колись здавалося нереальним, стало нашою естетикою буття. Мінус 100 ворожих БпЛА — збережені люди, позиції, міста. Робота - ППО Рарогу", - сказано у повідомленні.
Тут ворожі дрони літають як в себе вдома!