Лідерка ультраправої партії Румунії Шошоаке заявила, що "переламає ноги" Зеленському, якщо він відвідає румунський парламент

Лідерка ультраправої партії Румунії S.O.S. Romania та євродепутатка Діана Шошоаке заявила, що "переламає ноги" президенту України Володимиру Зеленському, якщо той спробує виступити у парламенті її країни.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі фейсбук.

Погрози на адресу Зеленського румунська євродепутатка озвучила під час зустрічі з учасниками Міжнародної асоціації "Друзі Росії", яку очолив пропагандист П'єтро Страмецці. Ця зустріч відбувалася у столиці РФ.

Під час виступу на заході Шошоаке згадала "напружені події" під час візиту Зеленського до Бухареста в жовтні 2023 року, заявляючи, що саме вона "зірвала" його звернення до румунських депутатів.

"Якщо він наважиться прийти до мого парламенту, я йому ноги переламаю! Нехай не наважується виголошувати промову в моєму парламенті. Чому я кажу "мій парламент"? Тому що Конституція Румунії говорить, що ми, парламентарі, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу. Я зобов'язана перед румунами захищати суверенітет і незалежність моєї країни й реагувати на ворогів мого народу", - заявила політикиня.

Окрім цього, вона озвучила кремлівські пропагандистські тези, заявляючи, що в Україні проживає понад мільйон румунів, яким нібито "заборонено" розмовляти румунською мовою та "заборонено православ'я".

Що відомо про Діану Шошоаке

Діана Шошоаке - лідерка "SOS Румунія", невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії, яка здобула два місця в Європейському парламенті в червні.

Шошоаке неодноразово критикували за зв’язки з Москвою. Нещодавно у своїй першій промові в Європарламенті вона звинуватила Євросоюз у "розоренні Румунії" внаслідок надання допомоги Україні й закликала припинити постачання зброї Києву.

Заборона на в’їзд в Україну

У березні 2025 року Служба безпеки на 3 роки заборонила в’їзд в Україну очільниці проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке, яка підтримує війну РФ проти України.

