Новини
2 871 45

Лідерка ультраправої партії Румунії Шошоаке заявила, що "переламає ноги" Зеленському, якщо він відвідає румунський парламент

У Румунії зняли з президентських виборів проросійську Діану Шошоаке

Лідерка ультраправої партії Румунії S.O.S. Romania та євродепутатка Діана Шошоаке заявила, що "переламає ноги" президенту України Володимиру Зеленському, якщо той спробує виступити у парламенті її країни.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Погрози на адресу Зеленського румунська євродепутатка озвучила під час зустрічі з учасниками Міжнародної асоціації "Друзі Росії", яку очолив пропагандист П'єтро Страмецці. Ця зустріч відбувалася у столиці РФ.

Під час виступу на заході Шошоаке згадала "напружені події" під час візиту Зеленського до Бухареста в жовтні 2023 року, заявляючи, що саме вона "зірвала" його звернення до румунських депутатів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Якщо він наважиться прийти до мого парламенту, я йому ноги переламаю! Нехай не наважується виголошувати промову в моєму парламенті. Чому я кажу "мій парламент"? Тому що Конституція Румунії говорить, що ми, парламентарі, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу. Я зобов'язана перед румунами захищати суверенітет і незалежність моєї країни й реагувати на ворогів мого народу", - заявила політикиня.

Окрім цього, вона озвучила кремлівські пропагандистські тези, заявляючи, що в Україні проживає понад мільйон румунів, яким нібито "заборонено" розмовляти румунською мовою та "заборонено православ'я".

Читайте також: Лідерка партії S.O.S. România Шошоаке написала Путіну листа з територіальними претензіями щодо України

Що відомо про Діану Шошоаке

Діана Шошоаке - лідерка "SOS Румунія", невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії, яка здобула два місця в Європейському парламенті в червні.

Шошоаке неодноразово критикували за зв’язки з Москвою. Нещодавно у своїй першій промові в Європарламенті вона звинуватила Євросоюз у "розоренні Румунії" внаслідок надання допомоги Україні й закликала припинити постачання зброї Києву.

Заборона на в’їзд в Україну

У березні 2025 року Служба безпеки на 3 роки заборонила в’їзд в Україну очільниці проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке, яка підтримує війну РФ проти України.

Читайте також: Проросійській румунській політикині Шошоаке заборонено в’їзд в Україну на 3 роки, - СБУ

Зеленський Володимир (25884) Румунія (1260) погрози (498) Шошоаке Діана (3)
Негайно відправляйте Володю Зеленського до Румунії !!!
😆
росії не повинно їснувати, щоб не було кому це лайно підтримувати та платити їм гроши
Партія "Отсос".
Вирішила попіаритись, привернути увагу, бо всім пофіг хто вана і шо вона. Могла сказати що з'їсть, так би більше уваги привернула.
