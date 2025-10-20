Лидер ультраправой партии Румынии Шошоаке заявила, что "переломает ноги" Зеленскому, если он посетит румынский парламент
Лидер ультраправой партии Румынии S.O.S. Romania и евродепутат Диана Шошоаке заявила, что "переломает ноги" президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот попытается выступить в парламенте ее страны.
Об этом она написала на своей странице в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
Угрозы в адрес Зеленского румынский евродепутат озвучила во время встречи с участниками Международной ассоциации "Друзья России", которую возглавил пропагандист Пьетро Страмецци. Эта встреча проходила в столице РФ.
Во время выступления на мероприятии Шошоаке вспомнила "напряженные события" во время визита Зеленского в Бухарест в октябре 2023 года, заявляя, что именно она "сорвала" его обращение к румынским депутатам.
"Если он осмелится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не решается произносить речь в моем парламенте. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа. Я обязана перед румынами защищать суверенитет и независимость моей страны и реагировать на врагов моего народа", - заявила политик.
Кроме этого, она озвучила кремлевские пропагандистские тезисы, заявляя, что в Украине проживает более миллиона румын, которым якобы "запрещено" разговаривать на румынском языке и "запрещено православие".
Что известно о Диане Шошоаке
Диана Шошоаке - лидер "SOS Румыния", небольшой ультранационалистической евроскептической оппозиционной партии, которая получила два места в Европейском парламенте в июне.
Шошоаке неоднократно критиковали за связи с Москвой. Недавно в своей первой речи в Европарламенте она обвинила Евросоюз в "разорении Румынии" в результате предоставления помощи Украине и призвала прекратить поставки оружия Киеву.
Запрет на въезд в Украину
В марте 2025 года Служба безопасности на 3 года запретила въезд в Украину руководительнице пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке, которая поддерживает войну РФ против Украины.
😆
і можна заливати бетоном
Чи ви вважаєте що воно ненавидить окремо тільки Зеленського, а усе інше їй довподоби.
Вирішила попіаритись, привернути увагу, бо всім пофіг хто вана і шо вона. Могла сказати що з'їсть, так би більше уваги привернула.
Але пропозицію (можливо по-п'яні) не погану дала...
Підставляти, брехати, шукати винних вміє.
Битися нє...
Треба петицію відкрити, і на білет Вові до Бухаресту скинутись.
- Аллє, ета езбеу? Ета папа Саша. Я хачу узнать о пакушеніі Вови!
- Спасібо! Уже пакушал!
- Харашо! Пусть шапку надєнєт! Голова єво слабоє мєсто!
А на чиїх сценах агітував вовка в обидва Майдани? А перд ким він виступав в закритому концерті перед Мдвєдєвим й Яником ... завели мене?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1191158747731307&id=585471138300074&set=a.594330754080779 Про Мову - "Молодь за Януковича" 23 жовтня 2004 року.
Квитки на шоу пекельних товстух тільки за передзамовленням.