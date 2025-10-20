Лидер ультраправой партии Румынии Шошоаке заявила, что "переломает ноги" Зеленскому, если он посетит румынский парламент

Лидер ультраправой партии Румынии S.O.S. Romania и евродепутат Диана Шошоаке заявила, что "переломает ноги" президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот попытается выступить в парламенте ее страны.

Об этом она написала на своей странице в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

Угрозы в адрес Зеленского румынский евродепутат озвучила во время встречи с участниками Международной ассоциации "Друзья России", которую возглавил пропагандист Пьетро Страмецци. Эта встреча проходила в столице РФ.

Во время выступления на мероприятии Шошоаке вспомнила "напряженные события" во время визита Зеленского в Бухарест в октябре 2023 года, заявляя, что именно она "сорвала" его обращение к румынским депутатам.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Если он осмелится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не решается произносить речь в моем парламенте. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа. Я обязана перед румынами защищать суверенитет и независимость моей страны и реагировать на врагов моего народа", - заявила политик.

Кроме этого, она озвучила кремлевские пропагандистские тезисы, заявляя, что в Украине проживает более миллиона румын, которым якобы "запрещено" разговаривать на румынском языке и "запрещено православие".

Читайте также: Лидер партии S.O.S. România Шошоаке написала Путину письмо с территориальными претензиями к Украине

Что известно о Диане Шошоаке

Диана Шошоаке - лидер "SOS Румыния", небольшой ультранационалистической евроскептической оппозиционной партии, которая получила два места в Европейском парламенте в июне.

Шошоаке неоднократно критиковали за связи с Москвой. Недавно в своей первой речи в Европарламенте она обвинила Евросоюз в "разорении Румынии" в результате предоставления помощи Украине и призвала прекратить поставки оружия Киеву.

Запрет на въезд в Украину

В марте 2025 года Служба безопасности на 3 года запретила въезд в Украину руководительнице пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке, которая поддерживает войну РФ против Украины.

Читайте также: Пророссийскому румынскому политику Шошоаке запрещен въезд в Украину на 3 года, - СБУ