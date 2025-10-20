РУС
Лидер ультраправой партии Румынии Шошоаке заявила, что "переломает ноги" Зеленскому, если он посетит румынский парламент

В Румынии сняли с президентских выборов пророссийскую Диану Шошоаке

Лидер ультраправой партии Румынии S.O.S. Romania и евродепутат Диана Шошоаке заявила, что "переломает ноги" президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот попытается выступить в парламенте ее страны.

Об этом она написала на своей странице в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

Угрозы в адрес Зеленского румынский евродепутат озвучила во время встречи с участниками Международной ассоциации "Друзья России", которую возглавил пропагандист Пьетро Страмецци. Эта встреча проходила в столице РФ.

Во время выступления на мероприятии Шошоаке вспомнила "напряженные события" во время визита Зеленского в Бухарест в октябре 2023 года, заявляя, что именно она "сорвала" его обращение к румынским депутатам.

"Если он осмелится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не решается произносить речь в моем парламенте. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа. Я обязана перед румынами защищать суверенитет и независимость моей страны и реагировать на врагов моего народа", - заявила политик.

Кроме этого, она озвучила кремлевские пропагандистские тезисы, заявляя, что в Украине проживает более миллиона румын, которым якобы "запрещено" разговаривать на румынском языке и "запрещено православие".

Читайте также: Лидер партии S.O.S. România Шошоаке написала Путину письмо с территориальными претензиями к Украине

Что известно о Диане Шошоаке

Диана Шошоаке - лидер "SOS Румыния", небольшой ультранационалистической евроскептической оппозиционной партии, которая получила два места в Европейском парламенте в июне.

Шошоаке неоднократно критиковали за связи с Москвой. Недавно в своей первой речи в Европарламенте она обвинила Евросоюз в "разорении Румынии" в результате предоставления помощи Украине и призвала прекратить поставки оружия Киеву.

Запрет на въезд в Украину

В марте 2025 года Служба безопасности на 3 года запретила въезд в Украину руководительнице пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке, которая поддерживает войну РФ против Украины.

Читайте также: Пророссийскому румынскому политику Шошоаке запрещен въезд в Украину на 3 года, - СБУ

Автор: 

Зеленский Владимир (22321) Румыния (1177) угрозы (861) Шошоаке Диана (3)
Топ комментарии
+53
Негайно відправляйте Володю Зеленського до Румунії !!!
😆
20.10.2025 00:09 Ответить
+34
росії не повинно їснувати, щоб не було кому це лайно підтримувати та платити їм гроши
20.10.2025 00:09 Ответить
+28
Партія "Отсос".
Вирішила попіаритись, привернути увагу, бо всім пофіг хто вана і шо вона. Могла сказати що з'їсть, так би більше уваги привернула.
20.10.2025 00:09 Ответить
росії не повинно їснувати, щоб не було кому це лайно підтримувати та платити їм гроши
20.10.2025 00:09 Ответить
Негайно відправляйте Володю Зеленського до Румунії !!!
😆
20.10.2025 00:09 Ответить
в Угорщину обох, коли там буде трамп і ху йло

і можна заливати бетоном
20.10.2025 00:26 Ответить
... може ще й руки переламають?
20.10.2025 00:27 Ответить
вона і тобі переламає ноги, якщо це ***** сподобається.
20.10.2025 01:12 Ответить
Я дивлюся вам подобається приниження зі сторони тієї жирної свині України.
Чи ви вважаєте що воно ненавидить окремо тільки Зеленського, а усе інше їй довподоби.
20.10.2025 07:40 Ответить
поміняй нік - "ахмат чай" наприклад, або "вечірній бояришнік" як тобі?!
20.10.2025 07:57 Ответить
За Фрейдом це натяк від неї на дуже виразне фізичне бажання.
20.10.2025 08:25 Ответить
А толку з того? Вона ж обіцяла переламати ноги, а не шию звернути.
20.10.2025 08:34 Ответить
Партія "Отсос".
Вирішила попіаритись, привернути увагу, бо всім пофіг хто вана і шо вона. Могла сказати що з'їсть, так би більше уваги привернула.
20.10.2025 00:09 Ответить
Жирна ***** лає, щоб сподобатись її господарям.
20.10.2025 00:12 Ответить
Рот робочий, кацапам смокче мабуть добре, раз її підгодовують.
20.10.2025 00:15 Ответить
Скоріш з роду свинособак, сімейства типових орків.
20.10.2025 00:38 Ответить
Недотрах( Бідааа...
20.10.2025 00:13 Ответить
Хтось відомий (не пам'ятаю) сказав, що чоловік буває злим у двух випадках: коли голодний чи принижений. А жінка тільки в одному - коли не має любові.
20.10.2025 00:16 Ответить
Дейнеріс підтверджує.
20.10.2025 07:17 Ответить
***** притягує усі відброси людства
20.10.2025 00:10 Ответить
хай румуни її бережуть в парламенті. Румуни повинні бачити, який може бути парламент, якщо таких ййобнутих депутатів у парламенті буде половина.
20.10.2025 00:11 Ответить
Друзі раісі *****. Румуни мали б самі вже подібному сміттю ноги переламати.
20.10.2025 00:12 Ответить
..нащо ти так відкрито демонструєш свій ідіотизм?!!! )))
20.10.2025 00:42 Ответить
Тупа москальська курва - маргіналка румунського походження.
Але пропозицію (можливо по-п'яні) не погану дала...
20.10.2025 00:14 Ответить
В румунів та ж проблема, що й у нас - неадеквати в парламенті.
20.10.2025 00:14 Ответить
Різниця в їх кількості.
20.10.2025 08:29 Ответить
Выглядит здоровой. Зеленский умеет драться?
20.10.2025 00:15 Ответить
ЗЄ вміє прутнєм махати, вухами ворушити, губи заячею дупкою складати.

Підставляти, брехати, шукати винних вміє.

Битися нє...
20.10.2025 01:54 Ответить
Така не тільки ноги а й переднього хвоста ослу відгризе.
20.10.2025 00:16 Ответить
Мамо! Шо за рыло жирное! И от эта квазимодо в в парламенте Румынии? ХАЙ БОГ МЫЛУЭ!(перекрестился трижды как и положено христианину)
20.10.2025 00:18 Ответить
Можете собі представити яку агентурну сітку по всьому світу має московський режим і КГБ. Поки буде існувати Сосія, на цьому світі ніколи не буде ні миру ні спокою
20.10.2025 00:19 Ответить
Знову пакушаются на Вову!
Треба петицію відкрити, і на білет Вові до Бухаресту скинутись.
===
- Аллє, ета езбеу? Ета папа Саша. Я хачу узнать о пакушеніі Вови!
- Спасібо! Уже пакушал!
- Харашо! Пусть шапку надєнєт! Голова єво слабоє мєсто!
20.10.2025 00:21 Ответить
20.10.2025 00:24 Ответить
Зляться.Ой як Маскушка їм допомагав своїм Х - фальшиві мітинги за ПРАВИХшопив під час виборів ...
20.10.2025 00:32 Ответить
так у старі часи РИГІВЩИНИ ( ну любимчиків вовки)та його ванюшки бананова) шопили люд з сотні на ТИСЯЧІ на площі, коли у Києві чекіст Кирило приїжджав ...
20.10.2025 00:35 Ответить
Наташа, не знаю, що там відбувається у вас на Брайтан-біч, але Зеленський до "ригів" ніякого відношення не мав і не має, він у політиці лише з 2019 року, а "ригів" розігнали ще у 2014.
20.10.2025 01:09 Ответить
ХА-ХА-ХА -ХА А Єрмак хто? а Татаров ХТО а Портнов був хто, которого прибрав Татров як й мера Одеси щоб вже все самому контролювати . Портнов - котрий рулив судами в Україні (бувший голова адміністрації Яника) ...
А на чиїх сценах агітував вовка в обидва Майдани? А перд ким він виступав в закритому концерті перед Мдвєдєвим й Яником ... завели мене?
20.10.2025 01:27 Ответить
Ахахах! Бу-га-га! Люблю брехунів тицяти писком в їх же лайно!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1191158747731307&id=585471138300074&set=a.594330754080779 Про Мову - "Молодь за Януковича" 23 жовтня 2004 року.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:29 Ответить
20.10.2025 09:56 Ответить
Хай записується в чергу!
20.10.2025 00:34 Ответить
Звідки ці тонни ненависті до України? Пшеки, угорці, тепер ця...
20.10.2025 00:51 Ответить
20.10.2025 04:22 Ответить
Московське бабло, що ж іще?
20.10.2025 10:02 Ответить
Дурна баба....
20.10.2025 00:51 Ответить
Типова ображена російська свиноматка. Як показує практика, чим нікчемніша людина, тим більше від неї смороду.
20.10.2025 01:04 Ответить
Хоча воно і прибамцнуте, але мені така пропозиція подобається
20.10.2025 01:06 Ответить
20.10.2025 01:36 Ответить
Шо-шо…! Ходи і обертайся!
20.10.2025 01:25 Ответить
Пропону виставити на спаринг Альону-Альону.
Квитки на шоу пекельних товстух тільки за передзамовленням.
20.10.2025 01:50 Ответить
А булоб прикольно, як оте голосування українців у 19 році. Від сміху вже стіки крові пішло.
20.10.2025 03:06 Ответить
Це точна румунська копія Наталії Вітренко, тільки в молодшому віці. А от у цієї проросійської товстої свині вже третій чоловік. Два мужика вирішили тікати від дурної подалі, ні сексу, ні порядку в домі, одна політика за гроші 💸 💰. Цікаво, скільки мине часу поки вона сама собі поламає ноги, це легко з такою вагою. Не копай комусь яму, бо сама туди пропадеш (.закон Карми = закон збереження енергії). Решту життя проведе нерухомо у ліжку, ФСБ про неї забуде, румуни також. Слава Україні.
20.10.2025 03:15 Ответить
Яке ж воно потворне...
20.10.2025 03:34 Ответить
"такую лічную нєпріязнь іспітиваю к патерпевшему, что кушать не могу.."))) Дебільне якесь створіння.
20.10.2025 05:00 Ответить
О.вже руминську мову забороняють в Україні?може зробимо її другою державною?
20.10.2025 06:37 Ответить
Ото ксєнію собачук роздуло😁
20.10.2025 07:26 Ответить
Жирня руминська хрюшка, краще в зал запишися.
20.10.2025 08:27 Ответить
20.10.2025 08:35 Ответить
А морда не репне від натуги, як верхня так і нижня?
20.10.2025 09:11 Ответить
Зрозуміло у кого вона SOSе
20.10.2025 09:42 Ответить
 
 