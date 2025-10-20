УКР
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
Україна планує додатковий імпорт газу через втрати власного видобутку із-за ударів РФ, - Міненерго

Через втрати газовидобутку внаслідок атак РФ Україна змушена додатково імпортувати газ у обсягах, співмірних із втраченими.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, обсяг імпорту покриє втрати газу, при цьому триває відновлення пошкодженого обладнання. Колісник уточнив, що резерви газу в підземних сховищах разом із додатковим імпортом дозволяють проходити опалювальний сезон у реалістичних умовах.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко уточнив, що додатковий імпорт може скласти приблизно 2 млрд куб. м. Міністерство опрацьовує різні джерела фінансування та логістичні маршрути для доставки газу.

Раніше член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко підтвердила, що через атаки РФ на початку жовтня Україна втратила близько 60% добового видобутку газу. З початку місяця було здійснено шість масованих атак на газові об’єкти.

А заповнити влітку сховища, коли дефіциту газу не було, або він дешевший був, не хватило кеби?
показати весь коментар
20.10.2025 12:55 Відповісти
Сховища заповнені
показати весь коментар
20.10.2025 14:12 Відповісти
Угорщина зі Словаччиною радо продадуть "свій" газ зі свіжезнайдених "своїх" місць залягання. Короче, знову купуватимемо кацапський газ...
показати весь коментар
20.10.2025 13:03 Відповісти
Рада одна-купуйте буржуйки та запасайте все що горить а це листя .буряни,побутове сміття та якщо є то гілки та ріща.
показати весь коментар
20.10.2025 13:09 Відповісти
Бо світлом не напалите як і газом.Тільки тим що маєте під руками.Гарно горять книжки та меблі.
показати весь коментар
20.10.2025 13:11 Відповісти
Тепер в селах та містечках легше вижити . Все своє і вода і каналізація і тепло.І в погрібах є запаси їжі.
показати весь коментар
20.10.2025 13:13 Відповісти
Історія повторяється-колись в війни великі міста були пасткою а села виживали при тому якщо бойові дії там не проходили.Одним словом тікайте куди і хто як може в Європу.А ще краще в латинську Америку чи Австралію.
показати весь коментар
20.10.2025 13:16 Відповісти
Тільки мені здається, що це одна з передумов для суттєвого підвищення ціни на газ? Мовляв, хоч ми колись і обіцяли не підвищувати, але реалії такі, що доведеться, бо імпортний газ дорогий і т.д.
показати весь коментар
20.10.2025 13:24 Відповісти
із-за?...
Українською "из-за" перекладається як "через" або "з-за", залежно від контексту. Коли вказується на причину події, слід використовувати "через". Слово "з-за" використовується для позначення місцезнаходження (наприклад, "з-за будинку") або в деяких випадках прийменник може бути частиною складних прийменників, які пишуться через дефіс (наприклад, "з-поміж").
показати весь коментар
20.10.2025 13:24 Відповісти
 
 