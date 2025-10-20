Україна планує додатковий імпорт газу через втрати власного видобутку із-за ударів РФ, - Міненерго

Через втрати газовидобутку внаслідок атак РФ Україна змушена додатково імпортувати газ у обсягах, співмірних із втраченими.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, обсяг імпорту покриє втрати газу, при цьому триває відновлення пошкодженого обладнання. Колісник уточнив, що резерви газу в підземних сховищах разом із додатковим імпортом дозволяють проходити опалювальний сезон у реалістичних умовах.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко уточнив, що додатковий імпорт може скласти приблизно 2 млрд куб. м. Міністерство опрацьовує різні джерела фінансування та логістичні маршрути для доставки газу.

Раніше член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко підтвердила, що через атаки РФ на початку жовтня Україна втратила близько 60% добового видобутку газу. З початку місяця було здійснено шість масованих атак на газові об’єкти.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ