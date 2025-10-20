РУС
Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
249 8

Украина планирует дополнительный импорт газа из-за потерь собственной добычи вследствие ударов РФ, - Минэнерго

газ

Из-за потери газодобычи в результате атак РФ Украина вынуждена дополнительно импортировать газ в объемах, соизмеримых с потерянными.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, объем импорта покроет потери газа, при этом продолжается восстановление поврежденного оборудования. Колесник уточнил, что резервы газа в подземных хранилищах вместе с дополнительным импортом позволяют проходить отопительный сезон в реалистичных условиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об отопительном сезоне: Есть понимание, где брать деньги и газ в очень сложной ситуации

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко уточнил, что дополнительный импорт может составить около 2 млрд куб. м. Министерство прорабатывает различные источники финансирования и логистические маршруты для доставки газа.

Ранее член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко подтвердила, что из-за атак РФ в начале октября Украина потеряла около 60% суточной добычи газа. С начала месяца было совершено шесть массированных атак на газовые объекты.

Автор: 

Газ (10298) импорт (575) Минэнерго (408)
А заповнити влітку сховища, коли дефіциту газу не було, або він дешевший був, не хватило кеби?
20.10.2025 12:55 Ответить
Угорщина зі Словаччиною радо продадуть "свій" газ зі свіжезнайдених "своїх" місць залягання. Короче, знову купуватимемо кацапський газ...
20.10.2025 13:03 Ответить
Рада одна-купуйте буржуйки та запасайте все що горить а це листя .буряни,побутове сміття та якщо є то гілки та ріща.
20.10.2025 13:09 Ответить
Бо світлом не напалите як і газом.Тільки тим що маєте під руками.Гарно горять книжки та меблі.
20.10.2025 13:11 Ответить
Тепер в селах та містечках легше вижити . Все своє і вода і каналізація і тепло.І в погрібах є запаси їжі.
20.10.2025 13:13 Ответить
Історія повторяється-колись в війни великі міста були пасткою а села виживали при тому якщо бойові дії там не проходили.Одним словом тікайте куди і хто як може в Європу.А ще краще в латинську Америку чи Австралію.
20.10.2025 13:16 Ответить
Тільки мені здається, що це одна з передумов для суттєвого підвищення ціни на газ? Мовляв, хоч ми колись і обіцяли не підвищувати, але реалії такі, що доведеться, бо імпортний газ дорогий і т.д.
20.10.2025 13:24 Ответить
із-за?...
Українською "из-за" перекладається як "через" або "з-за", залежно від контексту. Коли вказується на причину події, слід використовувати "через". Слово "з-за" використовується для позначення місцезнаходження (наприклад, "з-за будинку") або в деяких випадках прийменник може бути частиною складних прийменників, які пишуться через дефіс (наприклад, "з-поміж").
20.10.2025 13:24 Ответить
 
 