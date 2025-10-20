Украина планирует дополнительный импорт газа из-за потерь собственной добычи вследствие ударов РФ, - Минэнерго
Из-за потери газодобычи в результате атак РФ Украина вынуждена дополнительно импортировать газ в объемах, соизмеримых с потерянными.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, объем импорта покроет потери газа, при этом продолжается восстановление поврежденного оборудования. Колесник уточнил, что резервы газа в подземных хранилищах вместе с дополнительным импортом позволяют проходить отопительный сезон в реалистичных условиях.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко уточнил, что дополнительный импорт может составить около 2 млрд куб. м. Министерство прорабатывает различные источники финансирования и логистические маршруты для доставки газа.
Ранее член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко подтвердила, что из-за атак РФ в начале октября Украина потеряла около 60% суточной добычи газа. С начала месяца было совершено шесть массированных атак на газовые объекты.
