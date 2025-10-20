РУС
730 29

Зеленский об отопительном сезоне: Есть понимание, где брать деньги и газ в очень сложной ситуации

Тарифы на газ не изменились

В случае нехватки газа для отопительного сезона Украина должна быть готова импортировать голубое топливо. В очень сложной ситуации придется найти газ на 2 млрд долларов, и у правительства есть понимание, где взять средства на это.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Понимаем, где брать газ на сумму около 2 миллиардов долларов США. Если нам понадобится. Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 миллиарда долларов США. Часть траншей мы нашли. Норвегия грантом по 100 миллионов долларов США, и также выделит еще один январский транш. Еще несколько стран дают соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками. То есть есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ", - рассказал Зеленский.

Также читайте: "Достигли прогресса": Украина договаривается о расширении возможностей для поставок газа из Словакии

Есть договоренности со Словакией и США

Он отметил, что у премьер-министра Юлии Свириденко есть соответствующие положительные договоренности со Словакией, а у министра энергетики Светланы Гринчук - с энергетическими компаниями в Америке.

"Относительно LNG американского есть договоренность: если мы захотим, будет заходить из Польши, польский терминал. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание и с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном также есть. Все работают над этим. Из того, что я видел, - газовый вопрос будет решен", - сказал президент.

Также читайте: Во время отопительного сезона все атомные блоки будут работать на полную мощность, - "Энергоатом"

США вытеснит российский газ из Европы

Он также заверил, что американцы полностью вытеснят российский газ из Европы.

"Мы должны понять - несмотря на те или иные договоренности и т.д. - Россия Европу проиграла американцам. Безусловно, Украина помогла. Американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров - это двусторонний газовый проект с американцами - как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь надо договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого. Этот весь газовый проект мы представили и в Белом доме, и американским компаниям. Это большой газовый проект. Мы можем говорить об американском газе. Они видят, что у нас больше всего газохранилищ, что у нас есть сеть. Им это интересно", - отметил глава государства.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский сообщал, что Украина сделала США предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации. Также отмечалось, что Европарламент поддержал запрет импорта газа и нефти из России.

Автор: 

Газ (10298) Зеленский Владимир (22321) США (28105) отопительный сезон (539)
Топ комментарии
+4
а розуміння на початку року не було що його треба було брати чи зима находила раптово???хоча чому тут дивуватися, коксмен найчастіше не в адекваті,а там постійно літо та метелики літають,головне щоб верхівка держенерго премії вчасно отримувала....
20.10.2025 11:29 Ответить
+3
Де гроші брати ... в тумбочці!!!
20.10.2025 11:25 Ответить
+3
- Вова, твої друзі будуть менше красти?
- Ні, любі мої, ви будете трошки мерзнути.
20.10.2025 11:35 Ответить
Зараз питання не в грошах, ракетні удари можуть зупинти ГТС і подачу газу в будь який момент, тому потрібна мобілізація зусиль на місцях щоб підтримати опалення в зимовий період навіть при відсутності газу та ворожих ударах по тепломережам.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:35 Ответить
Гончарук і шмигаль з свириденко, мають відповідати, за свою бездіяльність з 2019 року, а не записи в своїх трудових книжках перевіряти!!
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
20.10.2025 11:59 Ответить
Якшо є розуміння то знімай шапку в ОПі і пішов по кругу - скинетесь?
20.10.2025 11:25 Ответить
Подняли цены на газ и доставку вот и всё понимание! Очередная радость для поло умных любителей зеленского. Жаль только думающих людей.
20.10.2025 11:30 Ответить
Ну звичайно є розуміння-прийдеться менше красти.Або опалювальний сезон почати в лютому,а там да весни повинно вистачити.
20.10.2025 11:34 Ответить
Прямо не сказав. Чуваки рятуйтеся, я за бугром.
20.10.2025 11:35 Ответить
Хочу бачити президента України--захисником Конституції,а не прес-секретарем в усіх сферах. Чи президент --багатостачочник?
20.10.2025 11:36 Ответить
Вперше за весь час незалежності в підземні сховища не закакчаний газ. А той що лишився від попередньої теплої зими таємничим образом зник. Країна до зими не готова. Клоунада триває.
20.10.2025 11:38 Ответить
Не закачений. Мені сподобалось.
20.10.2025 11:41 Ответить
Мені теж
20.10.2025 11:45 Ответить
Батько хворий. Тройніки.
20.10.2025 11:39 Ответить
Молодець. Гроші дадуть ЄС щоб закупити газ в ЄС.
Це дуже важко було зрозуміти, але все таки Вова зрозумів!
20.10.2025 11:41 Ответить
Найкращий друг Зеленського Міндіч
20.10.2025 11:43 Ответить
20.10.2025 11:44 Ответить
і ти віриш ?
20.10.2025 11:45 Ответить
Тепппла не буде, а гроші все одноно будуть брати за опалення, але тільки 50%
20.10.2025 11:46 Ответить
рішення відключити опалення
20.10.2025 11:46 Ответить
так це буде вдвічі менше
20.10.2025 11:48 Ответить
В нас тарифи на комуналку вже давно перевищили ринкові. А по електриці ми вже і весь світ обігнали.
20.10.2025 11:48 Ответить
"Ми знайшли цікаве рішення, яке дозволить зменшити тарифи в два рази" забув добавити.
20.10.2025 12:17 Ответить
Как харашо в странє зєлєнскай жить! как харашо в странє Зєлєнскім бить!
20.10.2025 12:23 Ответить
сколько на тебя можно статей навешать, но лучше медленно сгноить
20.10.2025 12:24 Ответить
 
 