Зеленский об отопительном сезоне: Есть понимание, где брать деньги и газ в очень сложной ситуации

В случае нехватки газа для отопительного сезона Украина должна быть готова импортировать голубое топливо. В очень сложной ситуации придется найти газ на 2 млрд долларов, и у правительства есть понимание, где взять средства на это.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

"Понимаем, где брать газ на сумму около 2 миллиардов долларов США. Если нам понадобится. Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 миллиарда долларов США. Часть траншей мы нашли. Норвегия грантом по 100 миллионов долларов США, и также выделит еще один январский транш. Еще несколько стран дают соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками. То есть есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ", - рассказал Зеленский.

Есть договоренности со Словакией и США

Он отметил, что у премьер-министра Юлии Свириденко есть соответствующие положительные договоренности со Словакией, а у министра энергетики Светланы Гринчук - с энергетическими компаниями в Америке.

"Относительно LNG американского есть договоренность: если мы захотим, будет заходить из Польши, польский терминал. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание и с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном также есть. Все работают над этим. Из того, что я видел, - газовый вопрос будет решен", - сказал президент.

США вытеснит российский газ из Европы

Он также заверил, что американцы полностью вытеснят российский газ из Европы.

"Мы должны понять - несмотря на те или иные договоренности и т.д. - Россия Европу проиграла американцам. Безусловно, Украина помогла. Американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров - это двусторонний газовый проект с американцами - как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь надо договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого. Этот весь газовый проект мы представили и в Белом доме, и американским компаниям. Это большой газовый проект. Мы можем говорить об американском газе. Они видят, что у нас больше всего газохранилищ, что у нас есть сеть. Им это интересно", - отметил глава государства.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский сообщал, что Украина сделала США предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации. Также отмечалось, что Европарламент поддержал запрет импорта газа и нефти из России.