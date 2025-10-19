РУС
Отказ от российского газа
1 927 38

Украина сделала США предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации, - Зеленский

зеленский о газе

США готовы поставить Европе столько газа и нефти, сколько нужно. В то же время Украина предоставила Соединенным Штатам свои предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации, продолжается работа над деталями.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу также поблагодарить Премьер-министра Украины Юлию Свириденко, всю команду, работающую с партнерами по газу для Украины, по энергетической поддержке", - отметил президент.

Он сообщил, что сегодня были доклады по этому поводу: "Есть веские результаты и в Америке, и также со Словакией. В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнерами".

Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сигналы из Америки четкие сейчас - они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что в нашем регионе есть необходимая инфраструктура и потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы значительно больше.

"Мы сделали свои предложения Америке и по инфраструктуре в отношении газа, и по атомной генерации, и по некоторым другим проектам. Мы работаем над деталями", - добавил он.

Газ (10298) Зеленский Владимир (22310) США (28102)
+12
І? Копали уже здав хочеш здати далі ? Що за копалини трамп дав тобі щось? Ні? А що так?

Клоун блін
19.10.2025 15:50 Ответить
+7
І незламність з потужністю, і вічний Лідор. Це ж не якийсь там Барига, з безвізом, томосом і кавою у Відні.
19.10.2025 16:17 Ответить
+6
ресурси віддав, зараз атомні станції віддасть і газову трубу, і все. більше в народа нічого й нема.
19.10.2025 15:58 Ответить
І? Копали уже здав хочеш здати далі ? Що за копалини трамп дав тобі щось? Ні? А що так?

Клоун блін
19.10.2025 15:50 Ответить
Парламент має зупинити безконтрольну передачу американцям українського майна, слабка влада намагається купити американців подачками замість сильної позиції. Це шлях в прірву!
19.10.2025 16:49 Ответить
Який парламент?Коаліція моносброду з ригами?Серйозно?
19.10.2025 17:35 Ответить
Альтернатива парламентському надзору за владою це хунта, хочете хунту? Тоді лишається парламент такий який він є. Прийшов час знову активізовувати парламент народними методами.
19.10.2025 17:37 Ответить
парламент одноголосно прийняв!!!
в тому числі, нев'їбенна опозиція!!!
19.10.2025 16:02 Ответить
в мене питання-а що залишилося у воюючої країни???основні одиниці бюджетонаповнювачі вже не належать нам,землю доразпродують....що залишилося від країни,чим борги великих гетьманів повертитимо,органами???
19.10.2025 16:49 Ответить
Не довелось би ревізію робити після зегосподарів!
19.10.2025 15:52 Ответить
Я так думаю - шо всі оті пропозіції гниди до Трампа - то пропозіції до посередника, шоб він міг це все передать ху...у. То і будуть ті обіцянки від зеленского - Сойдемся где то по середине. Договоримся. Це звісно краще ніж Мінськи домовленості Порошенко. Мразь кончена.
19.10.2025 15:55 Ответить
73% зеідіоти, це вже перемога? чи може ще не все роздав гниль зелена?
19.10.2025 15:57 Ответить
Що ти знов продав США в обмін на найвеличніше потужно-незламне НІЩО?
Як ти, нарцис піськограйний, витримав таке приниження: ніхто не зустрів, посадили спиною до преси, ніхто не провів та ще й на спілкування з журналістами вигнали з території Білого дому в сусідній сквер!
Якщо тебе тримали в заручниках то вдягнись у національні кольори - допоможемо! В мене як раз є ділянка для схованки 1х2 метри і 2м завглибшки - віддам без торгу! Якщо з дєрьмаком та татарвором, то за додаткову платню: 50млрд долярів (що ви накрали) для мого особистого піару на поставках для ЗСУ, фінансуванні ВПК і наймання кілера для продажних держчинуш...
19.10.2025 15:58 Ответить
Він купує собі недоторканість за рахунок Українських надр,бо вся ригозелена наволоч яку дегенерати обрали у 2019 році ,не збирається та не збиралась жити в Україні.
19.10.2025 16:32 Ответить
ресурси віддав, зараз атомні станції віддасть і газову трубу, і все. більше в народа нічого й нема.
19.10.2025 15:58 Ответить
В народа є честь і європейське майбутнє! Головне - вірити!
19.10.2025 16:01 Ответить
І незламність з потужністю, і вічний Лідор. Це ж не якийсь там Барига, з безвізом, томосом і кавою у Відні.
19.10.2025 16:17 Ответить
краще не скажешь
19.10.2025 16:51 Ответить
У народу нічого і не було з цього )
19.10.2025 17:49 Ответить
Навіщо таким голова, як воно. Мабуть тільки в неї їсти та кашкет носить.
19.10.2025 15:59 Ответить
ну, чого ви так?
на сцені та в тєліке кривлявся, всі всцикалися від щастя!
талановитий, **** ....
19.10.2025 16:04 Ответить
Да отдавай Трампу все, может тогда и даст пару десятков "Томагавк". Во временное пользование.
19.10.2025 16:04 Ответить
аби людей не почав на органи продавати.Теж мегаприбутковий бізнес
19.10.2025 16:08 Ответить
Как бы кому-то не присесть годков на много, за такие предложения
19.10.2025 16:14 Ответить
Надра вже продав за хрін собачий, тепер і атомку продає? Потужно, незламно. Але тоді може, кацня нарешті від енергетики відчепитьсЯ, хоч в чомусь користь буде.
А взагалі бачу, зелені Україну розпродають, аж гай шумить, наче з молотка пішла.
19.10.2025 16:16 Ответить
Для Зеленоротого все рівно, що там буде в дальнійшому з Україною,а ось для народу ні.Якщо трампампон буде в доляшці з путлєром то і газова галузь та атомна генерація ,також можливо буде ділитися на двох...
19.10.2025 16:21 Ответить
Він просто торгує Укра0ною.Це можна б було виправдати тим що ми на межі виживання якби оп не вналу не всанавлювало диктатуру з пилянням бюджете.Але на фоні розкрадань це виглядає торгом України і українцями
19.10.2025 16:21 Ответить
Він зробить усе щоб його вкрадене не конфіскували
19.10.2025 16:55 Ответить
Зе ніколи не був на стороні України.Нарк-зрадник.Більшість тупої біомаси дозволяє ішаку по суті знищувати країну
19.10.2025 16:56 Ответить
Ніхрена,малороси обрали малороса іменно для капітуляції
19.10.2025 17:33 Ответить
Вже все віддали Тампона взамін на нікуя. Давай Зеля ще всіх українців в рабство віддай. Тампон любить торгувати рабами
19.10.2025 16:27 Ответить
куйло мабуть зробив "трамбону" набагато вигідніші пропозиції.???
19.10.2025 16:38 Ответить
19.10.2025 17:33 Ответить
И все ухилянты стали честными,почитать клиенты,так все всё знают,вот только ни один говнюк так и не сказал,кто разминировал Крым,и запустил сюда кацапов,кто бежит в соч и кричит что всё пропало.почему баб на фронте скоро будет больше чем мужиков?почему в сёлах и городках военных больше чем в армии?очень много почему и нет такого как при совке,надо защищать все идут
19.10.2025 17:37 Ответить
Простому народу від цього ні холодно, ні жарко. І копалини, і газ, і станції належать пару десяткам олігархічних сімей, - ось там точно будуть проблени. А у простого Миколи є тільки радіоточка і капусти бочка.
19.10.2025 17:54 Ответить
 
 