Украина сделала США предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации, - Зеленский

США готовы поставить Европе столько газа и нефти, сколько нужно. В то же время Украина предоставила Соединенным Штатам свои предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации, продолжается работа над деталями.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу также поблагодарить Премьер-министра Украины Юлию Свириденко, всю команду, работающую с партнерами по газу для Украины, по энергетической поддержке", - отметил президент.

Он сообщил, что сегодня были доклады по этому поводу: "Есть веские результаты и в Америке, и также со Словакией. В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнерами".

"В Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сигналы из Америки четкие сейчас - они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что в нашем регионе есть необходимая инфраструктура и потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы значительно больше.

"Мы сделали свои предложения Америке и по инфраструктуре в отношении газа, и по атомной генерации, и по некоторым другим проектам. Мы работаем над деталями", - добавил он.

