Украина сделала США предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации, - Зеленский
США готовы поставить Европе столько газа и нефти, сколько нужно. В то же время Украина предоставила Соединенным Штатам свои предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации, продолжается работа над деталями.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу также поблагодарить Премьер-министра Украины Юлию Свириденко, всю команду, работающую с партнерами по газу для Украины, по энергетической поддержке", - отметил президент.
Он сообщил, что сегодня были доклады по этому поводу: "Есть веские результаты и в Америке, и также со Словакией. В энергетике у нас общее видение также с нашими другими партнерами".
"В Европе должен быть ноль российских энергоресурсов, и сигналы из Америки четкие сейчас - они готовы поставить в Европу столько газа и нефти, сколько нужно, чтобы заместить российские поставки", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что в нашем регионе есть необходимая инфраструктура и потенциал, который может помочь энергонезависимости Европы значительно больше.
"Мы сделали свои предложения Америке и по инфраструктуре в отношении газа, и по атомной генерации, и по некоторым другим проектам. Мы работаем над деталями", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Клоун блін
в тому числі, нев'їбенна опозиція!!!
Як ти, нарцис піськограйний, витримав таке приниження: ніхто не зустрів, посадили спиною до преси, ніхто не провів та ще й на спілкування з журналістами вигнали з території Білого дому в сусідній сквер!
Якщо тебе тримали в заручниках то вдягнись у національні кольори - допоможемо! В мене як раз є ділянка для схованки 1х2 метри і 2м завглибшки - віддам без торгу! Якщо з дєрьмаком та татарвором, то за додаткову платню: 50млрд долярів (що ви накрали) для мого особистого піару на поставках для ЗСУ, фінансуванні ВПК і наймання кілера для продажних держчинуш...
на сцені та в тєліке кривлявся, всі всцикалися від щастя!
талановитий, **** ....
А взагалі бачу, зелені Україну розпродають, аж гай шумить, наче з молотка пішла.