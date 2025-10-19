УКР
Новини Відмова від російського газу
3 246 48

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, - Зеленський

зеленський про газ

США готові поставити Європі стільки газу й нафти, скільки потрібно. Водночас Україна надала Сполученим Штатам свої пропозиції стосовно газової інфраструктури та атомної генерації, триває робота над деталями.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу також подякувати Прем’єр-міністру України Юлії Свириденко, усій команді, що працює з партнерами щодо газу для України, щодо енергетичної підтримки", - зазначив президент.

Він повідомив, що сьогодні були доповіді щодо цього: "Є вагомі результати і в Америці, і також зі Словаччиною. В енергетиці у нас спільне бачення також з нашими іншими партнерами".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз – вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання", - йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що в нашому регіоні є необхідна інфраструктура і потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше.

"Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів. Ми працюємо над деталями", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа має припинити імпорт російських нафти й газу. Всі ці гроші РФ витрачає лише на війну, - Зеленський

газ (10722) Зеленський Володимир (25872) США (24563)
Топ коментарі
+21
І? Копали уже здав хочеш здати далі ? Що за копалини трамп дав тобі щось? Ні? А що так?

Клоун блін
19.10.2025 15:50 Відповісти
+13
І незламність з потужністю, і вічний Лідор. Це ж не якийсь там Барига, з безвізом, томосом і кавою у Відні.
19.10.2025 16:17 Відповісти
+11
ресурси віддав, зараз атомні станції віддасть і газову трубу, і все. більше в народа нічого й нема.
19.10.2025 15:58 Відповісти
І? Копали уже здав хочеш здати далі ? Що за копалини трамп дав тобі щось? Ні? А що так?

Клоун блін
19.10.2025 15:50 Відповісти
Парламент має зупинити безконтрольну передачу американцям українського майна, слабка влада намагається купити американців подачками замість сильної позиції. Це шлях в прірву!
19.10.2025 16:49 Відповісти
Який парламент?Коаліція моносброду з ригами?Серйозно?
19.10.2025 17:35 Відповісти
Альтернатива парламентському надзору за владою це хунта, хочете хунту? Тоді лишається парламент такий який він є. Прийшов час знову активізовувати парламент народними методами.
19.10.2025 17:37 Відповісти
парламент одноголосно прийняв!!!
в тому числі, нев'їбенна опозиція!!!
19.10.2025 16:02 Відповісти
в мене питання-а що залишилося у воюючої країни???основні одиниці бюджетонаповнювачі вже не належать нам,землю доразпродують....що залишилося від країни,чим борги великих гетьманів повертитимо,органами???
19.10.2025 16:49 Відповісти
одним органом, який вже майже не робочий, бо народження українців впала до рекордної відмітки.
19.10.2025 18:48 Відповісти
Де ви беретесь такі життєрадісні ? Яка народжуваність під час війни ?
19.10.2025 19:17 Відповісти
то звісно!
яка у сраку народжуваність? тим більше у у країнців.
оно, коли виберемось з цієї сраки буде повно чорнявеньких та узькооких.
заїдьте на троєщину, прозрієте.
заїдьте на шулявку, прозрієте.
заїдьте на борщагу прозрієте.
про харків не кажу, в'єтнамці там вже давно кварталами оселились.
19.10.2025 20:20 Відповісти
далі нирки, та інші органи..
19.10.2025 18:28 Відповісти
Не довелось би ревізію робити після зегосподарів!
19.10.2025 15:52 Відповісти
Я так думаю - шо всі оті пропозіції гниди до Трампа - то пропозіції до посередника, шоб він міг це все передать ху...у. То і будуть ті обіцянки від зеленского - Сойдемся где то по середине. Договоримся. Це звісно краще ніж Мінськи домовленості Порошенко. Мразь кончена.
19.10.2025 15:55 Відповісти
73% зеідіоти, це вже перемога? чи може ще не все роздав гниль зелена?
19.10.2025 15:57 Відповісти
Що ти знов продав США в обмін на найвеличніше потужно-незламне НІЩО?
Як ти, нарцис піськограйний, витримав таке приниження: ніхто не зустрів, посадили спиною до преси, ніхто не провів та ще й на спілкування з журналістами вигнали з території Білого дому в сусідній сквер!
Якщо тебе тримали в заручниках то вдягнись у національні кольори - допоможемо! В мене як раз є ділянка для схованки 1х2 метри і 2м завглибшки - віддам без торгу! Якщо з дєрьмаком та татарвором, то за додаткову платню: 50млрд долярів (що ви накрали) для мого особистого піару на поставках для ЗСУ, фінансуванні ВПК і наймання кілера для продажних держчинуш...
19.10.2025 15:58 Відповісти
Він купує собі недоторканість за рахунок Українських надр,бо вся ригозелена наволоч яку дегенерати обрали у 2019 році ,не збирається та не збиралась жити в Україні.
19.10.2025 16:32 Відповісти
ресурси віддав, зараз атомні станції віддасть і газову трубу, і все. більше в народа нічого й нема.
19.10.2025 15:58 Відповісти
В народа є честь і європейське майбутнє! Головне - вірити!
19.10.2025 16:01 Відповісти
І незламність з потужністю, і вічний Лідор. Це ж не якийсь там Барига, з безвізом, томосом і кавою у Відні.
19.10.2025 16:17 Відповісти
краще не скажешь
19.10.2025 16:51 Відповісти
У народу нічого і не було з цього )
19.10.2025 17:49 Відповісти
Навіщо таким голова, як воно. Мабуть тільки в неї їсти та кашкет носить.
19.10.2025 15:59 Відповісти
ну, чого ви так?
на сцені та в тєліке кривлявся, всі всцикалися від щастя!
талановитий, **** ....
19.10.2025 16:04 Відповісти
Да отдавай Трампу все, может тогда и даст пару десятков "Томагавк". Во временное пользование.
19.10.2025 16:04 Відповісти
аби людей не почав на органи продавати.Теж мегаприбутковий бізнес
19.10.2025 16:08 Відповісти
це вже ж давно..як..
19.10.2025 18:29 Відповісти
Как бы кому-то не присесть годков на много, за такие предложения
19.10.2025 16:14 Відповісти
Надра вже продав за хрін собачий, тепер і атомку продає? Потужно, незламно. Але тоді може, кацня нарешті від енергетики відчепитьсЯ, хоч в чомусь користь буде.
А взагалі бачу, зелені Україну розпродають, аж гай шумить, наче з молотка пішла.
19.10.2025 16:16 Відповісти
Для Зеленоротого все рівно, що там буде в дальнійшому з Україною,а ось для народу ні.Якщо трампампон буде в доляшці з путлєром то і газова галузь та атомна генерація ,також можливо буде ділитися на двох...
19.10.2025 16:21 Відповісти
Він просто торгує Укра0ною.Це можна б було виправдати тим що ми на межі виживання якби оп не вналу не всанавлювало диктатуру з пилянням бюджете.Але на фоні розкрадань це виглядає торгом України і українцями
19.10.2025 16:21 Відповісти
Він зробить усе щоб його вкрадене не конфіскували
19.10.2025 16:55 Відповісти
Зе ніколи не був на стороні України.Нарк-зрадник.Більшість тупої біомаси дозволяє ішаку по суті знищувати країну
19.10.2025 16:56 Відповісти
Ніхрена,малороси обрали малороса іменно для капітуляції
19.10.2025 17:33 Відповісти
Вже все віддали Тампона взамін на нікуя. Давай Зеля ще всіх українців в рабство віддай. Тампон любить торгувати рабами
19.10.2025 16:27 Відповісти
куйло мабуть зробив "трамбону" набагато вигідніші пропозиції.???
19.10.2025 16:38 Відповісти
19.10.2025 17:33 Відповісти
И все ухилянты стали честными,почитать клиенты,так все всё знают,вот только ни один говнюк так и не сказал,кто разминировал Крым,и запустил сюда кацапов,кто бежит в соч и кричит что всё пропало.почему баб на фронте скоро будет больше чем мужиков?почему в сёлах и городках военных больше чем в армии?очень много почему и нет такого как при совке,надо защищать все идут
19.10.2025 17:37 Відповісти
Простому народу від цього ні холодно, ні жарко. І копалини, і газ, і станції належать пару десяткам олігархічних сімей, - ось там точно будуть проблени. А у простого Миколи є тільки радіоточка і капусти бочка.
19.10.2025 17:54 Відповісти
Угу, у 7 млн є у власності земля. У 30 млн є у власності житло, дачі, гаражі тощо.
Тільки у тебе, сіромахи, нічого немає. Сумно.
19.10.2025 19:21 Відповісти
У тебе є власна нафтова чи газова вишка? У тебе є будинок на 700 кв.м.? У тебе є рахунок на Кайманових островах? Сумно. А свою двушку чи дачу на пару соток запхай собі в сраку.
19.10.2025 19:48 Відповісти
Ішак готовий і з боку, із заду, аби отримати особисті гарантії від рижого. Бо ні від кого іншого це чмо жодних гарантій не отримає. Це останій шанс від зеленої бидлоти.
19.10.2025 19:10 Відповісти
задницю свою здай
19.10.2025 20:38 Відповісти
 
 