Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, - Зеленський
США готові поставити Європі стільки газу й нафти, скільки потрібно. Водночас Україна надала Сполученим Штатам свої пропозиції стосовно газової інфраструктури та атомної генерації, триває робота над деталями.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу також подякувати Прем’єр-міністру України Юлії Свириденко, усій команді, що працює з партнерами щодо газу для України, щодо енергетичної підтримки", - зазначив президент.
Він повідомив, що сьогодні були доповіді щодо цього: "Є вагомі результати і в Америці, і також зі Словаччиною. В енергетиці у нас спільне бачення також з нашими іншими партнерами".
"У Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз – вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання", - йдеться в повідомленні.
Президент наголосив, що в нашому регіоні є необхідна інфраструктура і потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше.
"Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів. Ми працюємо над деталями", - додав він.
