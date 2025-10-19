Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, - Зеленський

США готові поставити Європі стільки газу й нафти, скільки потрібно. Водночас Україна надала Сполученим Штатам свої пропозиції стосовно газової інфраструктури та атомної генерації, триває робота над деталями.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу також подякувати Прем’єр-міністру України Юлії Свириденко, усій команді, що працює з партнерами щодо газу для України, щодо енергетичної підтримки", - зазначив президент.

Він повідомив, що сьогодні були доповіді щодо цього: "Є вагомі результати і в Америці, і також зі Словаччиною. В енергетиці у нас спільне бачення також з нашими іншими партнерами".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"У Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз – вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання", - йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що в нашому регіоні є необхідна інфраструктура і потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше.

"Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів. Ми працюємо над деталями", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа має припинити імпорт російських нафти й газу. Всі ці гроші РФ витрачає лише на війну, - Зеленський