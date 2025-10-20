УКР
Зеленський про опалювальний сезон: Є розуміння, де брати гроші і газ у дуже складній ситуації

тарифи на газ не змінилися

У разі нестачі газу для опалювального сезону Україна має бути готова імпортувати блакитне паливо. У дуже складній ситуації доведеться знайти газ на 2 млрд доларів, і в уряду є розуміння, де взяти кошти на це.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Розуміємо, де брати газ на суму близько 2 мільярди доларів США. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів США. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ", - розповів Зеленський.

Також читайте: "Досягли прогресу": Україна домовляється про розширення можливостей для постачання газу зі Словаччини

Є домовленості зі Словаччиною та США

Він відзначив, що у прем’єр-міністра Юлії Свириденко є відповідні позитивні домовленості зі Словаччиною, а у міністра енергетики Світлани Гринчук – з енергетичними компаніями в Америці.

"Щодо LNG американського є домовленість: якщо ми захочемо, буде заходити з Польщі, польський термінал. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також з іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, - газове питання буде вирішено", - сказав президент.

Також читайте: Під час опалювального сезону всі атомні блоки працюватимуть на повну потужність, – "Енергоатом"

США витіснить російський газ з Європи

Він також запевнив, що американці повністю витіснять російський газ з Європи.

"Ми маємо зрозуміти - не зважаючи на ті чи інші домовленості тощо - Росія Європу програла американцям. Безумовно, Україна допомогла. Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів - це двосторонній газовий проєкт з американцями - як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили та в Білому домі, і американським компаніям. Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво", - зазначив глава держави.

Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації. Також зазначалося, щщо Європарламент підтримав заборону імпорту газу й нафти з Росії.

газ (10725) Зеленський Володимир (25884) США (24565) опалювальний сезон (1799)
Топ коментарі
+8
а розуміння на початку року не було що його треба було брати чи зима находила раптово???хоча чому тут дивуватися, коксмен найчастіше не в адекваті,а там постійно літо та метелики літають,головне щоб верхівка держенерго премії вчасно отримувала....
20.10.2025 11:29 Відповісти
+6
- Вова, твої друзі будуть менше красти?
- Ні, любі мої, ви будете трошки мерзнути.
20.10.2025 11:35 Відповісти
+3
Де гроші брати ... в тумбочці!!!
20.10.2025 11:25 Відповісти
Зараз питання не в грошах, ракетні удари можуть зупинти ГТС і подачу газу в будь який момент, тому потрібна мобілізація зусиль на місцях щоб підтримати опалення в зимовий період навіть при відсутності газу та ворожих ударах по тепломережам.
20.10.2025 11:35 Відповісти
Гончарук і шмигаль з свириденко, мають відповідати, за свою бездіяльність з 2019 року, а не записи в своїх трудових книжках перевіряти!!
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
20.10.2025 11:59 Відповісти
Той хто їх на ці посади протягнув і має відповідати в першу чергу.
20.10.2025 12:48 Відповісти
Якшо є розуміння то знімай шапку в ОПі і пішов по кругу - скинетесь?
20.10.2025 11:25 Відповісти
Нехай ходить з ярмолкою в руцях, та причитае " ми всі відповідальні за це складне положення, давате разом його вирішувати".
20.10.2025 12:28 Відповісти
Подняли цены на газ и доставку вот и всё понимание! Очередная радость для поло умных любителей зеленского. Жаль только думающих людей.
20.10.2025 11:30 Відповісти
Ну звичайно є розуміння-прийдеться менше красти.Або опалювальний сезон почати в лютому,а там да весни повинно вистачити.
20.10.2025 11:34 Відповісти
Прямо не сказав. Чуваки рятуйтеся, я за бугром.
20.10.2025 11:35 Відповісти
Хочу бачити президента України--захисником Конституції,а не прес-секретарем в усіх сферах. Чи президент --багатостачочник?
20.10.2025 11:36 Відповісти
Вперше за весь час незалежності в підземні сховища не закакчаний газ. А той що лишився від попередньої теплої зими таємничим образом зник. Країна до зими не готова. Клоунада триває.
20.10.2025 11:38 Відповісти
Не закачений. Мені сподобалось.
20.10.2025 11:41 Відповісти
Мені теж
20.10.2025 11:45 Відповісти
Батько хворий. Тройніки.
20.10.2025 11:39 Відповісти
Молодець. Гроші дадуть ЄС щоб закупити газ в ЄС.
Це дуже важко було зрозуміти, але все таки Вова зрозумів!
20.10.2025 11:41 Відповісти
Найкращий друг Зеленського Міндіч
20.10.2025 11:43 Відповісти
20.10.2025 11:44 Відповісти
і ти віриш ?
20.10.2025 11:45 Відповісти
Тепппла не буде, а гроші все одноно будуть брати за опалення, але тільки 50%
20.10.2025 11:46 Відповісти
рішення відключити опалення
20.10.2025 11:46 Відповісти
так це буде вдвічі менше
20.10.2025 11:48 Відповісти
В нас тарифи на комуналку вже давно перевищили ринкові. А по електриці ми вже і весь світ обігнали.
20.10.2025 11:48 Відповісти
"Ми знайшли цікаве рішення, яке дозволить зменшити тарифи в два рази" забув добавити.
20.10.2025 12:17 Відповісти
Как харашо в странє зєлєнскай жить! как харашо в странє Зєлєнскім бить!
20.10.2025 12:23 Відповісти
сколько на тебя можно статей навешать, но лучше медленно сгноить
20.10.2025 12:24 Відповісти
Коли воно каже фрази на кшталт "є розуміння", вже робиться моторошно...
20.10.2025 12:46 Відповісти
Починає ставати дибки волосся на різних частинах тіла.
Дивлюсь по реакції собаки коли вона слухає чи читає промови Лідара.
20.10.2025 12:57 Відповісти
 
 