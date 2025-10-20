Зеленський про опалювальний сезон: Є розуміння, де брати гроші і газ у дуже складній ситуації
У разі нестачі газу для опалювального сезону Україна має бути готова імпортувати блакитне паливо. У дуже складній ситуації доведеться знайти газ на 2 млрд доларів, і в уряду є розуміння, де взяти кошти на це.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Розуміємо, де брати газ на суму близько 2 мільярди доларів США. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів США. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ", - розповів Зеленський.
Є домовленості зі Словаччиною та США
Він відзначив, що у прем’єр-міністра Юлії Свириденко є відповідні позитивні домовленості зі Словаччиною, а у міністра енергетики Світлани Гринчук – з енергетичними компаніями в Америці.
"Щодо LNG американського є домовленість: якщо ми захочемо, буде заходити з Польщі, польський термінал. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також з іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, - газове питання буде вирішено", - сказав президент.
США витіснить російський газ з Європи
Він також запевнив, що американці повністю витіснять російський газ з Європи.
"Ми маємо зрозуміти - не зважаючи на ті чи інші домовленості тощо - Росія Європу програла американцям. Безумовно, Україна допомогла. Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів - це двосторонній газовий проєкт з американцями - як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили та в Білому домі, і американським компаніям. Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво", - зазначив глава держави.
Що передувало?
Раніше Зеленський повідомляв, що Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації. Також зазначалося, щщо Європарламент підтримав заборону імпорту газу й нафти з Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
- Ні, любі мої, ви будете трошки мерзнути.
Це дуже важко було зрозуміти, але все таки Вова зрозумів!
Дивлюсь по реакції собаки коли вона слухає чи читає промови Лідара.