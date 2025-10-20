Зеленський про опалювальний сезон: Є розуміння, де брати гроші і газ у дуже складній ситуації

У разі нестачі газу для опалювального сезону Україна має бути готова імпортувати блакитне паливо. У дуже складній ситуації доведеться знайти газ на 2 млрд доларів, і в уряду є розуміння, де взяти кошти на це.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

"Розуміємо, де брати газ на суму близько 2 мільярди доларів США. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів США. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ", - розповів Зеленський.

Є домовленості зі Словаччиною та США

Він відзначив, що у прем’єр-міністра Юлії Свириденко є відповідні позитивні домовленості зі Словаччиною, а у міністра енергетики Світлани Гринчук – з енергетичними компаніями в Америці.

"Щодо LNG американського є домовленість: якщо ми захочемо, буде заходити з Польщі, польський термінал. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також з іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, - газове питання буде вирішено", - сказав президент.

США витіснить російський газ з Європи

Він також запевнив, що американці повністю витіснять російський газ з Європи.

"Ми маємо зрозуміти - не зважаючи на ті чи інші домовленості тощо - Росія Європу програла американцям. Безумовно, Україна допомогла. Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів - це двосторонній газовий проєкт з американцями - як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили та в Білому домі, і американським компаніям. Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво", - зазначив глава держави.

Що передувало?

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації. Також зазначалося, щщо Європарламент підтримав заборону імпорту газу й нафти з Росії.