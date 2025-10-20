Несанкціонований безпілотник призупинив польоти в аеропорту в Іспанії, - ЗМІ
Увечері 19 жовтня польоти в іспанському аеропорту Пальма-де-Майорка були тимчасово призупинені через проникнення несанкціонованого безпілотника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EuroWeekly News.
Як зазначається, приблизно десяток рейсів було перенаправлено до інших аеропортів, зокрема Барселони та Валенсії. Роботу аеропорту відновили ближче до 20:00 за місцевим часом, проте деякі рейси затрималися до 90 хвилин.
Іспанське управління аеронавігації Enaire підтвердило, що виявлення дрона спричинило негайні заходи безпеки. Місцева влада розпочала розслідування для встановлення особи оператора дрона та з’ясування обставин порушення забороненої зони.
В Іспанії заборонено літати безпілотникам у радіусі 5 км від аеропорту без спеціального дозволу. Порушення правил можуть призвести до штрафів або кримінальної відповідальності, особливо якщо існує загроза пілотованим літакам.
Місцева влада наголосила на важливості дотримання правил для безпеки авіації та планує вжити додаткових заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.
***** ж якось буде туди летіти, там ось нада фпв ******** в двигун літака коли він буде заходити на посадку. Вже зараз треба до цього готуватись.
Европа має зрозуміти що якщо не утилізувати РФ і ПЛЮВАТИ на її дружка Трампа то життя Европи перетвориться в те що перетворилось життя в Україні.
Прийде час - і власників БПЛА зобов"яжуть дотримуваться відповідного зводу правил, та розміщать на них номерні знаки. З"являться відповідні "польотні коридори", і своя диспетчерська зслужба... А порушників, у критичних ситуаціях, - просто збиватимуть - бо "відлов" їх становитиме значні технічні складності...