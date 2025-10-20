РУС
Несанкционированный беспилотник приостановил полеты в аэропорту в Испании, - СМИ

Дрон атаковал автомобиль в Купянском районе

Вечером 19 октября полеты в испанском аэропорту Пальма-де-Майорка были временно приостановлены из-за проникновения несанкционированного беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EuroWeekly News.

Как отмечается, примерно десяток рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, в частности Барселоны и Валенсии. Работу аэропорта восстановили ближе к 20:00 по местному времени, однако некоторые рейсы задержались на до 90 минут.

Испанское управление аэронавигации Enaire подтвердило, что обнаружение дрона повлекло немедленные меры безопасности. Местные власти начали расследование для установления личности оператора дрона и выяснения обстоятельств нарушения запретной зоны.

В Испании запрещено летать беспилотникам в радиусе 5 км от аэропорта без специального разрешения. Нарушение правил могут привести к штрафам или уголовной ответственности, особенно если существует угроза пилотируемым самолетам.

Местные власти подчеркнули важность соблюдения правил для безопасности авиации и планируют принять дополнительные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Де наші ДРГ з дронами в Будапешті?
***** ж якось буде туди летіти, там ось нада фпв ******** в двигун літака коли він буде заходити на посадку. Вже зараз треба до цього готуватись.
показать весь комментарий
20.10.2025 13:33 Ответить
***** повинен здохнути!
показать весь комментарий
20.10.2025 13:37 Ответить
АХАХХАХАХА)))

Европа має зрозуміти що якщо не утилізувати РФ і ПЛЮВАТИ на її дружка Трампа то життя Европи перетвориться в те що перетворилось життя в Україні.
показать весь комментарий
20.10.2025 13:37 Ответить
Європа ще живе в країні рожевих поні
показать весь комментарий
20.10.2025 13:43 Ответить
Колись людство не знало Правил дорожнього руху. І не знало, що таке - "номерні знаки"... Потім, поступово, дана сфера почала урегульовуваться. Паралельно, те саме, вводили і в судноплавстві. Потім дійшла справа до авіації...
Прийде час - і власників БПЛА зобов"яжуть дотримуваться відповідного зводу правил, та розміщать на них номерні знаки. З"являться відповідні "польотні коридори", і своя диспетчерська зслужба... А порушників, у критичних ситуаціях, - просто збиватимуть - бо "відлов" їх становитиме значні технічні складності...
показать весь комментарий
20.10.2025 13:48 Ответить
Оо пліать нова назва,несанкціонований безпілотник,то всьо не расея,ну не може такого бути,якась несанкціонована фігня подумаєш.Цікаво якщо ракета прилетить вона буде санкціонована чи ні???
показать весь комментарий
20.10.2025 14:19 Ответить
 
 