УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8624 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Оріхівському напрямку Дезертирство в армії РФ
1 200 4

На Оріхівському напрямку у військах РФ масово дезертирують: зафіксовано понад 4,5 тис. окупантів-втікачів

дезертир,дезертирство

У підрозділах російських військ, які ведуть бойові дії проти Сил оборони України на Оріхівському напрямку, зафіксовано численні випадки дезертирства.

Про це повідомив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"За даними нашої розвідки, проти нас на цьому напрямку воює російська 58 загальновійськова армія Південного воєнного округу. Лише в її складі зафіксовано понад 4,5 тис. бійців, які самовільно залишили свої підрозділи і перебувають у бігах", - зазначив Волошин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

дезертирство (311)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фсе рванули на Бирлин?
показати весь коментар
20.10.2025 14:37 Відповісти
В Индию, сапоги мыть...
показати весь коментар
20.10.2025 14:38 Відповісти
Давайте рахувати своїх курчат,а не дивитись на сусідських .
показати весь коментар
20.10.2025 15:15 Відповісти
Це новина з мараХВону? З розряду про смітинку в чужому оці і колоду у власному?
Гірко писати, але ж оприлюднено: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kriminalni-provadzhennya-za-svch-i-dezertirstvo-statistika-z-2022-po-2025-rik-50552431.html
показати весь коментар
20.10.2025 15:36 Відповісти
 
 