На Оріхівському напрямку у військах РФ масово дезертирують: зафіксовано понад 4,5 тис. окупантів-втікачів
У підрозділах російських військ, які ведуть бойові дії проти Сил оборони України на Оріхівському напрямку, зафіксовано численні випадки дезертирства.
Про це повідомив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За даними нашої розвідки, проти нас на цьому напрямку воює російська 58 загальновійськова армія Південного воєнного округу. Лише в її складі зафіксовано понад 4,5 тис. бійців, які самовільно залишили свої підрозділи і перебувають у бігах", - зазначив Волошин.
Гірко писати, але ж оприлюднено: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kriminalni-provadzhennya-za-svch-i-dezertirstvo-statistika-z-2022-po-2025-rik-50552431.html