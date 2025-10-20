На Ореховском направлении в войсках РФ массово дезертируют: зафиксировано более 4,5 тыс. беглецов оккупантов
В подразделениях российских войск, которые ведут боевые действия против Сил обороны Украины на Ореховском направлении, зафиксированы многочисленные случаи дезертирства.
Об этом сообщил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По данным нашей разведки, против нас на этом направлении воюет российская 58 общевойсковая армия Южного военного округа. Только в ее составе зафиксировано более 4,5 тыс. бойцов, которые самовольно оставили свои подразделения и находятся в бегах", - отметил Волошин.
Гірко писати, але ж оприлюднено: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kriminalni-provadzhennya-za-svch-i-dezertirstvo-statistika-z-2022-po-2025-rik-50552431.html