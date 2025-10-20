РУС
На Ореховском направлении в войсках РФ массово дезертируют: зафиксировано более 4,5 тыс. беглецов оккупантов

В подразделениях российских войск, которые ведут боевые действия против Сил обороны Украины на Ореховском направлении, зафиксированы многочисленные случаи дезертирства.

Об этом сообщил спикер Сил обороны "Юга" Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным нашей разведки, против нас на этом направлении воюет российская 58 общевойсковая армия Южного военного округа. Только в ее составе зафиксировано более 4,5 тыс. бойцов, которые самовольно оставили свои подразделения и находятся в бегах", - отметил Волошин.

Фсе рванули на Бирлин?
20.10.2025 14:37 Ответить
В Индию, сапоги мыть...
20.10.2025 14:38 Ответить
Давайте рахувати своїх курчат,а не дивитись на сусідських .
20.10.2025 15:15 Ответить
Це новина з мараХВону? З розряду про смітинку в чужому оці і колоду у власному?
Гірко писати, але ж оприлюднено: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kriminalni-provadzhennya-za-svch-i-dezertirstvo-statistika-z-2022-po-2025-rik-50552431.html
20.10.2025 15:36 Ответить
 
 