Справа "Золотого мандарина": Апеляційна палата ВАКС дозволила спецрозслідування щодо екснардепа Логвинського

Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП і надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування проти колишнього народного депутата — організатора схеми у справі "Золотого мандарина" Георгія Логвинського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це САП повідомила у фейсбуці.

20 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 01 квітня 2025 року та постановила нову, якою задовольнила клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно організатора схеми – колишнього нардепа Георгія Логвинського.

Як зазначається, ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та є остаточною, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, у серпні 2023 року НАБУ оголосило у розшук колишнього народного депутата Георгія Логвинського. Екснардеп став сьомим підозрюваним у межах так званої справи "Золотого мандарина", що стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Його дружина Ганна Юдківська упродовж 2010-2022 років була суддею ЄСПЛ.

Про підозру Логвинському до того повідомили заочно, оскільки він виїхав з України.

Логвинський був депутатом VIII скликання (2014-2019 роки) від "Народного фронту". У 2017-2018 роках був віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Справа "Золотого мандарина"

За даними слідства, Логвинський впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету, шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), щодо спірних правовідносин між підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго".

У вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої ПАТ "Київенерго" заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року не виконувалось органами виконавчої служби.

Проте з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор "Золотого Мандарину Ойл" вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ "Родовід Банк" на суму понад 70 млн грн.

Крім того, від суду був прихований факт, що ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншого підприємства, та отримало за це грошові кошти.

У подальшому колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" було відчужено. На підставі цієї декларації згодом і було перераховано 54,179 млн грн, які були легалізовані через послуги конвертаційних центрів.