Дело "Золотого мандарина": Апелляционная палата ВАКС разрешила спецрасследование в отношении экс-нардепа Логвинского

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и предоставила разрешение на специальное досудебное расследование против бывшего народного депутата - организатора схемы по делу "Золотого мандарина" Георгия Логвинского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом САП сообщила в фейсбуке.

20 октября 2025 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП, отменила постановление следственного судьи ВАКС от 01 апреля 2025 года и постановила новое, которым удовлетворила ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования в отношении организатора схемы - бывшего нардепа Георгия Логвинского.

Как отмечается, постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и является окончательным, обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, в августе 2023 года НАБУ объявило в розыск бывшего народного депутата Георгия Логвинского. Экс-нардеп стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела "Золотого мандарина", что стало возможным из-за прекращения у экс-нардепа иммунитета, который он имел как родственник судьи ЕСПЧ. Его жена, Анна Юдковская, в течение 2010-2022 годов была судьей ЕСПЧ.

О подозрении Логвинскому до того сообщили заочно, поскольку он выехал из Украины.

Логвинский был депутатом VIII созыва (2014-2019 годы) от "Народного фронта". В 2017-2018 годах был вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Дело "Золотого мандарина"

По данным следствия, Логвинский в течение 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета, путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), относительно спорных правоотношений между предприятием с признаками фиктивности ООО "Золотой Мандарин Ойл" и ПАО "Киевэнерго".

В сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл" по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании с госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО "Киевэнерго" задолженности по решению суда, которое якобы с 2009 года не выполнялось органами исполнительной службы.

Однако выяснилось, что на момент обращения в ЕСПЧ директор "Золотого Мандарина Ойл" уже был обвиняемым в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а все имущество и счета предприятия были арестованы для целей обеспечения выполнения обязательств по долгам перед государственным АО "Родовид Банк" на сумму более 70 млн грн.

Кроме того, от суда был скрыт факт, что ООО "Золотой Мандарин Ойл" накануне обращения в ЕСПЧ уступило права требования к ПАО "Киевэнерго" в пользу другого предприятия, и получило за это денежные средства.

В дальнейшем бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда в споре между двумя частными компаниями, право требования по которому ООО "Золотой Мандарин Ойл" было отчуждено. На основании этой декларации впоследствии и было перечислено 54,179 млн грн, которые были легализованы через услуги конвертационных центров.