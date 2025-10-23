РФ атакувала Україну 130-ма БпЛА: ППО знешкодила 92 цілі. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 23 жовтня російські загарбники випустили по Україні 130 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

Так, ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Результат роботи ППО

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

