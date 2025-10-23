УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10235 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
369 2

РФ атакувала Україну 130-ма БпЛА: ППО знешкодила 92 цілі. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 23 жовтня. Як відпрацювала ППО?

У ніч на 23 жовтня російські загарбники випустили по Україні 130 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

Так, ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Також читайте: Наслідки нічної атаки БпЛА на Київ: 8 осіб травмовано, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Результат роботи ППО

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атака шахедів 23 жовтня. Як відпрацювала ППО?

Автор: 

обстріл (31498) ППО (3655) Повітряні сили (3094)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.10.2025 09:02 Відповісти
Один обезвредили прямо над нашим домом. Чуть стекла не повелители. 🤯
показати весь коментар
23.10.2025 09:15 Відповісти
 
 