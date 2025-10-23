РФ атаковала Украину 130 БПЛА: ПВО обезвредила 92 цели. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 23 октября российские захватчики выпустили по Украине 130 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Так, враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым, около 80 из них -"шахеды".
Результат работы ПВО
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.
Сейчас атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий23.10.2025 09:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль