РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10401 посетитель онлайн
Новости Результат работы ПВО
211 1

РФ атаковала Украину 130 БПЛА: ПВО обезвредила 92 цели. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 23 октября. Как отработала ПВО?

В ночь на 23 октября российские захватчики выпустили по Украине 130 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Так, враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым, около 80 из них -"шахеды".

Также читайте: Последствия ночной атаки БПЛА на Киев: 8 человек травмированы, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Результат работы ПВО

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Сейчас атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака шахидов 23 октября. Как отработала ПВО?

Автор: 

обстрел (30152) ПВО (3204) Воздушные силы (2752)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.10.2025 09:02 Ответить
 
 