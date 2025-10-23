Последствия ночной атаки БПЛА на Киев: 8 человек травмированы, возникли пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки российских оккупантов на Киев травмированы 8 человек. Возникли пожары, которые по состоянию на утро были ликвидированы.

Повреждениям подверглись три района столицы - Подольский, Деснянский и Оболонский.

Около 23 часов российские войска атаковали беспилотниками столицы. Пострадали 8 человек в Подольском районе Киева. Двое из них - 18-летний парень и 60-летняя женщина в тяжелом состоянии.

Что известно о последствиях?

Подольский район

В Подольском районе возник пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома и расположенных во дворе авто. Жителей дома эвакуировали. В одной из многоэтажек произошло частичное разрушение кровли и двух квартир на 8 этаже

Также поврежден фасад и остекление окон на территории одного из детских садов.

По нескольким адресам возникли пожары в складских зданиях и возгорание двух автомобилей во дворе пятиэтажки.

В результате российского удара был поврежден один из бизнес-центров в Подольском районе.

Деснянский район

Вражеский БпЛА попал в 21 этаж 24-х этажного жилого дома, без детонации. По другому адресу произошло попадание БпЛА в недострой.

Оболонский район

По данным КГВА, дрон влетел в 15-й этаж жилого дома.

В ГСЧС заявили, что по состоянию на 06:00 23 октября - все пожары ликвидированы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

































Ночная атака РФ на Киев

Около 23 часов российские оккупанты атаковали беспилотниками Киев. Работали силы ПВО, горожане сообщали о взрывах.

