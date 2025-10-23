Ночная атака на Киев: 7 пострадавших, беспилотник ударил по территории синагоги на Подоле
Прошлой ночью российские беспилотники в очередной раз ударили по Киеву. Повреждены многоэтажки, детсад, автомобили и синагога на Подоле. 5 человек госпитализированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Виталий Кличко и в КГВА.
"7 пострадавших в столице после атаки врагов этой ночью. 5 из них медики госпитализировали. Двое - на амбулаторном лечении", - отметил Кличко.
В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом, в Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях, среди них - детский сад. Также известно о пяти поврежденных автомобилях.
Главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что запущенный Россией беспилотник ударил по территории синагоги на Подоле. В результате атаки повреждены окна и фасад синагоги. Один из обломков российского дрона застрял в стене здания. Также повреждены расположенные рядом жилые дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль