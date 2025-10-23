РУС
1 936 6

Ночная атака на Киев: 7 пострадавших, беспилотник ударил по территории синагоги на Подоле

Последствия атаки на Киев
Фото: Сергій Окунєв / NV

Прошлой ночью российские беспилотники в очередной раз ударили по Киеву. Повреждены многоэтажки, детсад, автомобили и синагога на Подоле. 5 человек госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Виталий Кличко и в КГВА.

"7 пострадавших в столице после атаки врагов этой ночью. 5 из них медики госпитализировали. Двое - на амбулаторном лечении", - отметил Кличко.

В Деснянском районе повреждения получил многоквартирный дом, в Подольском районе зафиксированы повреждения на пяти локациях, среди них - детский сад. Также известно о пяти поврежденных автомобилях.

Главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что запущенный Россией беспилотник ударил по территории синагоги на Подоле. В результате атаки повреждены окна и фасад синагоги. Один из обломков российского дрона застрял в стене здания. Также повреждены расположенные рядом жилые дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Киев ударными беспилотниками: повреждены жилые дома и детсад, - Ткаченко (обновлено)

Киев (26270) Воздушные атаки на Киев (892)
Ізраїль мабуть висловить найглибше занепокоєння. Але це не точно...
23.10.2025 07:51 Ответить
ваш сарказм трошки недоречний
23.10.2025 08:20 Ответить
ні. цілком доречний
23.10.2025 08:45 Ответить
Ребе залиште уламок в стіні як є. На згадку нащядкам.
23.10.2025 08:21 Ответить
Наводились переконливі докази того, що ізраельтяни продали рашці засоби реб. Шолом ,Ізраель!
23.10.2025 08:36 Ответить
 
 