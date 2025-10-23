УКР
Нічна атака на Київ: 7 постраждалих, безпілотник вдарив по території синагоги на Подолі. ВIДЕО

Минулої ночі російські безпілотники вкотре вдарили по Києву. Пошкоджено багатоповерхівки, дитсадок, автомобілі та синагогу на Подолі. 5 людей госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"7 постраждалих у столиці після атаки вороги цієї ночі. 5 із них медики госпіталізували. Двоє - на амбулаторному лікуванні", - зазначив Кличко.

У Подільському районі столиці:

  • сталися загоряння в трьох житлових будинках;
  • вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках за різними адресами;
  • в одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон;
  • у дитячому садочку пошкоджена частина вікон;
  • палали автівки у дворах кількох житлових будинків.

В Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджені вікна в одному із житлових будинків.

"Тільки що, Синагога на Подолі у Києві, потрапила під удар ірано-російського дрона",  - повідомив вночі головний рабин України Моше Асман

Внаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад синагоги. Один з уламків російського дрона застряг у стіні будівлі. Також пошкоджено розташовані поруч житлові будинки.

Київ (20342) Повітряні атаки на Київ (949)
Ізраїль мабуть висловить найглибше занепокоєння. Але це не точно...
23.10.2025 07:51 Відповісти
ваш сарказм трошки недоречний
23.10.2025 08:20 Відповісти
ні. цілком доречний
23.10.2025 08:45 Відповісти
Ребе залиште уламок в стіні як є. На згадку нащядкам.
23.10.2025 08:21 Відповісти
Наводились переконливі докази того, що ізраельтяни продали рашці засоби реб. Шолом ,Ізраель!
23.10.2025 08:36 Відповісти
Синагога на Подолі чи це Бродського?
23.10.2025 10:24 Відповісти
 
 