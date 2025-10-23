Нічна атака на Київ: 7 постраждалих, безпілотник вдарив по території синагоги на Подолі. ВIДЕО

Минулої ночі російські безпілотники вкотре вдарили по Києву. Пошкоджено багатоповерхівки, дитсадок, автомобілі та синагогу на Подолі. 5 людей госпіталізовано.

про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"7 постраждалих у столиці після атаки вороги цієї ночі. 5 із них медики госпіталізували. Двоє - на амбулаторному лікуванні", - зазначив Кличко.

У Подільському районі столиці:

сталися загоряння в трьох житлових будинках;

вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках за різними адресами;

в одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон;

у дитячому садочку пошкоджена частина вікон;

палали автівки у дворах кількох житлових будинків.

В Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджені вікна в одному із житлових будинків.

"Тільки що, Синагога на Подолі у Києві, потрапила під удар ірано-російського дрона", - повідомив вночі головний рабин України Моше Асман

Внаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад синагоги. Один з уламків російського дрона застряг у стіні будівлі. Також пошкоджено розташовані поруч житлові будинки.

