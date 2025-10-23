Нічна атака на Київ: 7 постраждалих, безпілотник вдарив по території синагоги на Подолі. ВIДЕО
Минулої ночі російські безпілотники вкотре вдарили по Києву. Пошкоджено багатоповерхівки, дитсадок, автомобілі та синагогу на Подолі. 5 людей госпіталізовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"7 постраждалих у столиці після атаки вороги цієї ночі. 5 із них медики госпіталізували. Двоє - на амбулаторному лікуванні", - зазначив Кличко.
У Подільському районі столиці:
- сталися загоряння в трьох житлових будинках;
- вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках за різними адресами;
- в одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон;
- у дитячому садочку пошкоджена частина вікон;
- палали автівки у дворах кількох житлових будинків.
В Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджені вікна в одному із житлових будинків.
"Тільки що, Синагога на Подолі у Києві, потрапила під удар ірано-російського дрона", - повідомив вночі головний рабин України Моше Асман
Внаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад синагоги. Один з уламків російського дрона застряг у стіні будівлі. Також пошкоджено розташовані поруч житлові будинки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль