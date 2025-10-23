УКР
РФ атакувала Київ ударними безпілотниками: пошкоджені житлові будинки і дитсадок, - Ткаченко (оновлено)

Київська ОВА повідомила про наслідки нічного удару росіян 22 жовтня

Після атаки російських безпілотників у ніч проти 22 жовтня в Києві зафіксовано падіння уламків у трьох локаціях у Подільському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Попередньо відомо, що одна з локацій – територія дитячого садка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також, за його словами, в Оболонському районі уламки БпЛА пошкодили житлову будівлю.

Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації уточнив, що у Подільському районі зафіксовано п’ять локацій із пошкодженнями, а також п’ять пошкоджених автомобілів.

Інформація щодо постраждалих та інших руйнувань інфраструктури наразі уточнюється.

У Деснянському районі уламки пошкодили багатоквартирний будинок. Попередньо - без загорянь та потерпілих.

Нагадаємо, пізно ввечері середи, 22 жовтня, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи - сили протиповітряної оборони працювали по російських ударних дронах.

У Київській ОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними дронами. У низці регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги. 

