Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 19:09 - повідомлялося про БпЛА на Харківщині (Ізюмський район), курс південно-західний.

О 19:23 - БпЛА в центрі Чернігівщини, курс південно-східний.

О 19:33 - БпЛА з Харківщини в напрямку Дніпропетровщини (Павлоградський, Самарівський райони).

Оновлена інформація

О 20:25 - повідомляється про БпЛА на Харківщині (Чугуївський, Куп'янський, Харківський райони), курс південний/північно-східний.

О 20:40 - ворожий БпЛА у напрямку Харкова.

О 20:59 - БпЛА на Дніпропетровщині (Синельниківський район), курс на Донеччину.

О 21:01 - БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину ( Новгород-Сіверський р-н).

О 21:11 - БпЛА на Дніпропетровщині (Синельниківський район), курс північно-західний.

О 21:15 - БпЛА на Павлоград зі сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.

Раніше повідомлялося, що упродовж дня 22 жовтня російські війська били по Павлограду та населених пунктах Нікопольського й Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалий та руйнування.