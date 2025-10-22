УКР
Новини Атака безпілотників
1 731 9

Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Росіяни збільшують кількість БпЛА, що атакують

Ввечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 19:09 - повідомлялося про БпЛА на Харківщині (Ізюмський район), курс південно-західний.

О 19:23 -  БпЛА в центрі Чернігівщини, курс південно-східний.

О 19:33 - БпЛА з Харківщини в напрямку Дніпропетровщини (Павлоградський, Самарівський райони).

Оновлена інформація

О 20:25 - повідомляється про БпЛА на Харківщині (Чугуївський, Куп'янський, Харківський райони), курс південний/північно-східний.

О 20:40 - ворожий БпЛА у напрямку Харкова.

О 20:59 - БпЛА на Дніпропетровщині (Синельниківський район), курс на Донеччину.

О 21:01 - БпЛА на Сумщині, курс на Чернігівщину ( Новгород-Сіверський р-н).

О 21:11 - БпЛА на Дніпропетровщині (Синельниківський район), курс північно-західний.

О 21:15 - БпЛА на Павлоград зі сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.

Раніше повідомлялося, що упродовж дня 22 жовтня російські війська били по Павлограду та населених пунктах Нікопольського й Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалий та руйнування.

Україну атакує московський режим. До яких пір буде оце "Росія"? Ще й великої літери.
22.10.2025 20:28 Відповісти
Нічого ,що сьогодні 22 жовтня, журнагл..сти?
22.10.2025 20:34 Відповісти
@ "На шосту годину сьогоднішнього ранку, було збито більше 170 дронів типу шахед/гербера/італмас.
Розклад на 6.0 по збиттям був такий:
МВГ - 50,9%
Армійська авіація - 14%
Авіація ПС - 5,8%
Подавлено РЕБ - 23,4%
БпЛА перехоплювачачі - 5,8%.
Це я про ефективність МВГ, які захейтили всі теоретики і інсайдери, кожного дня навалюючи про неефективність МВГ.

Чи більш ефективні дрони перехоплювачі? Сто відсотків. Але от біда - нема ні дронів, ні навчених розрахунків.

Тобто якби не було МВГ, маже девʼять десятків дронів були б сьогодні в «пропущених». Скільки з них шахедів з БЧ 90 кг, а скільки гербер або італмас? Хєр зна. Може 10, може 30. А може всі. Ми дякуючи хлопцям з МВГ цього не взнаємо.

Ще якийсь відсоток тих які приписують ребівціям в "локаційно втрачених", теж підбиті та пошкоджені МВГ.
Майже сотня цілих будинків і не вражених трансформаторів. То як з цього боку про ефективність?
Нічого не тисне?
Чи всі теоретики іксперди дохєра «жукови» і там порядок втрат жуковський?

А тепер про дійсно не ефективність.
Чи ефективні на 100% від можливого МВГ? Ні! Бо ПС і ЗРВ на них пофіг. На навчання і бойову підготовку кулеметників пофіг.
Потенціал МВГ використовується на кілька відсотків від можливого. Бо всім на них пофіг. Пофіг три роки.
Бо як призначили на цей напрямок людей які нічого в цьому не розуміли, так вони і не розуміють. Бо не хочуть вчитись. Бо в них все добре. Високі оклади, ДГВ, вислуга. Інше не цікаво.

Людей не навчають. Людям не виділяють мінімум який вони просять.
Багато екіпажів досі без прицілів. Їм "отци камандіри" кажуть - "стріляйте акустично".
Трєтє тисячоліття, 4 рік пономасштабки, вночі по дрону довжиною 3 метри з виносом на 8-10 фігур - "стріляйте акустично".
Обладнувати машини примушують бійців за свої кошти.
...

А і да. Кожне збиття МВГ фіксується інколи кількома камерами. Кожне відкриття вогню теж. Там просто неможливо "приписати" собі збиття задля виплат ДГВ. Навпаки, часто забирають у кулеметників і приписують "гепардістам" або ПЗРКашникам. Бо там БК дорожче.

І ще, наостанок. Тактика застосування МВГ не залежить від самих МВГ. Це визначається офіцерами повітряних сил. Якщо командири мають хоч якусь уяву про специфіку роботи кулеметників, то результат є..."

Більше - https://x.com/donikroman/status/1981003983176245737?t=kNaTFVkhj-4DkZzQc_U_hQ&s=19 тут.
22.10.2025 21:24 Відповісти
Знищення повітряної цілі "нічними мисливцями" - кулеметниками МВГ - https://x.com/Shtirlitz53/status/1981051856227901542?t=AU9YgNCv7rb1L15eMbNYAw&s=19 відео.
22.10.2025 21:37 Відповісти
Хейтили зебуїни,які крім тік току нічого не читають.
22.10.2025 21:46 Відповісти
Кацапи нарощують виробництво шахедів,а тупий довбойоб катається по світу з результатом рівним нулю.Уйобки радійте своєму вибору
22.10.2025 21:44 Відповісти
він ще й патологічно забуває,що у нього є фламінго,рути,паляниці,сапсани,громи,пекла....
22.10.2025 21:48 Відповісти
22.10.2025 22:02 Відповісти
Будуть у нас Гріпени. Будемо всіх бамбіть)))
22.10.2025 21:53 Відповісти
 
 