Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Россияне увеличивают количество атакующих БПЛА

Вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

В 19:09 - сообщалось о БПЛА на Харьковщине (Изюмский район), курс юго-западный.

В 19:23 - БпЛА в центре Черниговщины, курс юго-восточный.

В 19:33 - БпЛА с Харьковщины в направлении Днепропетровщины (Павлоградский, Самаровский районы).

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что в течение дня 22 октября российские войска били по Павлограду и населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавший и разрушения.

Україну атакує московський режим. До яких пір буде оце "Росія"? Ще й великої літери.
22.10.2025 20:28 Ответить
Нічого ,що сьогодні 22 жовтня, журнагл..сти?
22.10.2025 20:34 Ответить
 
 