Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БпЛА
В 19:09 - сообщалось о БПЛА на Харьковщине (Изюмский район), курс юго-западный.
В 19:23 - БпЛА в центре Черниговщины, курс юго-восточный.
В 19:33 - БпЛА с Харьковщины в направлении Днепропетровщины (Павлоградский, Самаровский районы).
Берегите себя и находитесь в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что в течение дня 22 октября российские войска били по Павлограду и населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавший и разрушения.
