Сили ППО працюють в Києві та області: ворог атакує дронами

Пізно ввечері середи, 22 жовтня, Сили протиповітряної оборони працюють в Києві та області по російських ударних дронах.

Про це повідомляють Київська ОВА та мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - повідомили в ОВА о 22:24.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях",- повідомив Кличко о 23:07.

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

