Сили ППО працюють в Києві та області: ворог атакує дронами
Пізно ввечері середи, 22 жовтня, Сили протиповітряної оборони працюють в Києві та області по російських ударних дронах.
Про це повідомляють Київська ОВА та мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - повідомили в ОВА о 22:24.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях",- повідомив Кличко о 23:07.
Раніше повідомлялося, що ввечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та дайте спокій громадянам України!!
***** мріє, щоби Трамп відстав від нього приблизно так само, як він відстав від Канади або забув про Гренландію. Домогтися цього ***** було б набагато простіше, якби він припинив обстрілювати українські міста та мінімізував кількість жертв серед мирних мешканців.
Якби війна звелася виключно до бойових дій на фронті, то вона привертала б набагато менше уваги ЗМІ та громадськості, а ті не тиснули б своїми очікуваннями на Трампа.
Що рухає путіним, чому він виявляється не в змозі діяти оптимальним для самого себе чином? Як вбачається, тут є дві можливі причини:
Перша - ***** не в змозі наказати військовим скоригувати обстріли, боячись втручатися у роботу воєнної машини, яка і так ледве функциклює. Бо побоюється істеричної реакції на кшталт «ну тоді сам воюй!».
Поки що військові рашисти хоча б частково сприймають війну як свою власну справу, «справу честі», але внутрішньо вони вже надломилися і чекають лише приводу, щоб зняти з себе відповідальність за результат, переклавши його на плечі політичного керівництва. Мовляв, якщо ви не даєте нам можливість воювати на повну силу, то й за відсутність успіху не питайте.
Другий варіант - ненависть - ***** настільки ненавидить українців, що не може зупинитися. Дізнаючись щоранку про нові жертви, воно задоволено посміхається і це дозволяє йому хоч якось примиритися з тим, що перемоги як не було, так і немає."