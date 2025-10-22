УКР
Новини Атака безпілотників на Київ
1 470 5

Після обстрілу РФ у семи районах Києва перебої з гарячою водою

Київ після обстрілу

Через нічні обстріли частина будинків Києва тимчасово без гарячої води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, у зв’язку з ворожими атаками на об’єкти критичної інфраструктури Києва частково порушений технологічний процес роботи обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через перебої з електропостачанням у Києві зупинився рух частини тролейбусів і трамваїв

Де немає гарячої води?

"Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах", - йдеться у повідомленні.

Фахівці "Київтеплоенерго" разом із міськими службами вже працюють над відновленням.

Комбінована атака 22 жовтня 2025 року

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

Автор: 

Київ (20327) обстріл (31469) водопостачання (858) Київтеплоенерго (212)
А шо таке централізована гаряча вода?вся Україна про це забула з початку нульових
22.10.2025 13:46 Відповісти
Зате можна встановити грабіжницьки тарифи при тому що з крану потече ледь тепле щось..та 10 хвилин лити поки протече холодна
22.10.2025 13:55 Відповісти
Серйозно? У нас її з 2005 року немає.
22.10.2025 14:02 Відповісти
Так і світла немає в голосіївському р-ні києва по теремківський з восьмої ранку і невідомо коли буде. Кажуть що вієлові відключення, але ж мабуть зрозуміло чому...
22.10.2025 14:48 Відповісти
комусь крім державних крадунів та субсидіантів вигідно забезпечувати подання централізованої гарячої води?
22.10.2025 15:33 Відповісти
 
 