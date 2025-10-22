После обстрела РФ в семи районах Киева перебои с горячей водой

Из-за ночных обстрелов часть домов Киева временно без горячей воды.

Как отмечается, в связи с вражескими атаками на объекты критической инфраструктуры Киева частично нарушен технологический процесс работы оборудования.

Где нет горячей воды?

"Это повлияло на поставку горячей воды для части домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах", - говорится в сообщении.

Специалисты "Киевтеплоэнерго" вместе с городскими службами уже работают над восстановлением.

Комбинированная атака 22 октября 2025 года

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

