Силы ПВО работают в Киеве и области: враг атакует дронами
Поздно вечером среды, 22 октября, Силы противовоздушной обороны работают в Киеве и области по российским ударным дронам.
Об этом сообщают Киевская ОВА и мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - сообщили в ОВА в 22:24.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - сообщил Кличко в 23:07.
Ранее сообщалось, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.
та дайте спокій громадянам України!!
***** мріє, щоби Трамп відстав від нього приблизно так само, як він відстав від Канади або забув про Гренландію. Домогтися цього ***** було б набагато простіше, якби він припинив обстрілювати українські міста та мінімізував кількість жертв серед мирних мешканців.
Якби війна звелася виключно до бойових дій на фронті, то вона привертала б набагато менше уваги ЗМІ та громадськості, а ті не тиснули б своїми очікуваннями на Трампа.
Що рухає путіним, чому він виявляється не в змозі діяти оптимальним для самого себе чином? Як вбачається, тут є дві можливі причини:
Перша - ***** не в змозі наказати військовим скоригувати обстріли, боячись втручатися у роботу воєнної машини, яка і так ледве функциклює. Бо побоюється істеричної реакції на кшталт «ну тоді сам воюй!».
Поки що військові рашисти хоча б частково сприймають війну як свою власну справу, «справу честі», але внутрішньо вони вже надломилися і чекають лише приводу, щоб зняти з себе відповідальність за результат, переклавши його на плечі політичного керівництва. Мовляв, якщо ви не даєте нам можливість воювати на повну силу, то й за відсутність успіху не питайте.
Другий варіант - ненависть - ***** настільки ненавидить українців, що не може зупинитися. Дізнаючись щоранку про нові жертви, воно задоволено посміхається і це дозволяє йому хоч якось примиритися з тим, що перемоги як не було, так і немає."