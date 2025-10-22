Силы ПВО работают в Киеве и области: враг атакует дронами

Поздно вечером среды, 22 октября, Силы противовоздушной обороны работают в Киеве и области по российским ударным дронам.

Об этом сообщают Киевская ОВА и мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - сообщили в ОВА в 22:24.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - сообщил Кличко в 23:07.

Ранее сообщалось, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

