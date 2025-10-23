РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5404 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников Атака БПЛА на Киев
802 4

В Киеве после атаки дронов обломки упали на территории детского сада, - ОВА

Киевская ОГА сообщила о последствиях ночного удара россиян 22 октября

После атаки российских беспилотников в ночь на 22 октября в Киеве зафиксировано падение обломков в трех локациях в Подольском районе. Информация о пострадавших уточняется. Предварительно известно, что одна из локаций - территория детского сада.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Также, по его словам, в Оболонском районе обломки БпЛА повредили жилое здание.

Напомним, поздно вечером среды, 22 октября, в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы - силы противовоздушной обороны работали по российским ударным дронам.

В Киевской ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными дронами. В ряде регионов прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (26258) атака (641) дроны (5169) Шахед (1577)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.10.2025 00:33 Ответить
Ткаченко - сраний блогер.
показать весь комментарий
23.10.2025 00:56 Ответить
..ця азербайджанська паскуда Мамедов... тільки тим і займається..що приписує собі всі передачі Києва допомоги ЗСУ...сіє розбраж між КМВА і законним керівником Києва..обраним киянами. Як обстріли...воно тільки і повідомляє куди що впало..і куди поїхали ДСНСники та швидкі. Нахер воно взагалі Києву..це бородате чмо?
показать весь комментарий
23.10.2025 01:08 Ответить
 
 