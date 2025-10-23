В Киеве после атаки дронов обломки упали на территории детского сада, - ОВА

После атаки российских беспилотников в ночь на 22 октября в Киеве зафиксировано падение обломков в трех локациях в Подольском районе. Информация о пострадавших уточняется. Предварительно известно, что одна из локаций - территория детского сада.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Также, по его словам, в Оболонском районе обломки БпЛА повредили жилое здание.

Напомним, поздно вечером среды, 22 октября, в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы - силы противовоздушной обороны работали по российским ударным дронам.

В Киевской ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными дронами. В ряде регионов прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ