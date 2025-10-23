Ночная атака на Киев: 7 пострадавших, беспилотник ударил по территории синагоги на Подоле. ВИДЕО
Прошлой ночью российские беспилотники в очередной раз ударили по Киеву. Повреждены многоэтажки, детсад, автомобили и синагога на Подоле. 5 человек госпитализированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Виталий Кличко и в КГВА.
"7 пострадавших в столице после атаки врагов этой ночью. 5 из них медики госпитализировали. Двое - на амбулаторном лечении", - отметил Кличко.
В Подольском районе столицы:
- произошли возгорания в трех жилых домах;
- взрывной волной повреждены окна в нескольких домах по разным адресам;
- в одной из школ района выбило более 40 окон;
- в детском саду повреждена часть окон;
- пылали авто во дворах нескольких жилых домов.
В Оболонском районе взрывной волной в результате сбивания БпЛА повреждены окна в одном из жилых домов.
"Только что, Синагога на Подоле в Киеве, попала под удар ирано-российского дрона", - сообщил ночью главный раввин Украины Моше Асман.
В результате атаки повреждены окна и фасад синагоги. Один из обломков российского дрона застрял в стене здания. Также повреждены расположенные рядом жилые дома.
