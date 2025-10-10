Энергетики полностью восстановили электроснабжение на левом берегу Киева после обстрела РФ

В Киеве после российской массированной атаки в ночь на пятницу, 10 октября, восстановили электроснабжение на левом берегу.

Об этом сообщили ДТЭК в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев: левый берег снова со светом после обстрелов. Продолжаем работать, пока не вернем свет в каждую семью", - добавила компания.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко отмечал, что в Киеве уже вернули электричество 540 тысячам потребителей. Утром в столице не было света в более 5800 домов, воды - в более 7000 домов.

Также премьер Юлия Свириденко заявила, что в Киеве по состоянию на 19:00 восстановили водоснабжение, восстановление энергоснабжения продолжается.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

Вследствие обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе вследствие ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине вследствие падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

