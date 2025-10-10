РУС
Энергетики полностью восстановили электроснабжение на левом берегу Киева после обстрела РФ

Левый берег в Киеве снова с электричеством после обстрелов

В Киеве после российской массированной атаки в ночь на пятницу, 10 октября, восстановили электроснабжение на левом берегу.

Об этом сообщили ДТЭК в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев: левый берег снова со светом после обстрелов. Продолжаем работать, пока не вернем свет в каждую семью", - добавила компания.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко отмечал, что в Киеве уже вернули электричество 540 тысячам потребителей. Утром в столице не было света в более 5800 домов, воды - в более 7000 домов.

Также премьер Юлия Свириденко заявила, что в Киеве по состоянию на 19:00 восстановили водоснабжение, восстановление энергоснабжения продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обращаюсь к жителям Киева: сделайте запасы воды, продуктов, зарядите устройства автономного питания. Ситуация сложная, - Кличко

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

Вследствие обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе вследствие ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине вследствие падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

Также читайте: Графиков отключений света в Киеве не вводили, они возможны только по команде "Укрэнерго", - ДТЭК

Топ комментарии
+10
Не треба! Не треба енергетикам приписувати собі Потужну Перемогу Зеленского над Темрявою!
показать весь комментарий
10.10.2025 22:32 Ответить
+3
Бо важливі не пафосні *******, а дії. ***** може бити - і б'є. А в нас війна складається з пафосного ******* Гундоса і його кліки, який абсолютно ніколи не справджується. Мільярди дерев, гігавати , паляниці і стаї фламінго - і все *************.
показать весь комментарий
10.10.2025 22:59 Ответить
+2
як би не звучало ..але

кремлівське пуйло показало криворіжському шлеперу різницю між словами і ділом

Київ в блекауті ... Оманська Гнида пішло плакати на ручки дєрьмаку
показать весь комментарий
10.10.2025 22:36 Ответить
Не треба! Не треба енергетикам приписувати собі Потужну Перемогу Зеленского над Темрявою!
показать весь комментарий
10.10.2025 22:32 Ответить
а от правий якось не дуже
показать весь комментарий
10.10.2025 22:35 Ответить
А з водою як? А то бідненький Гончаренко із зубною щіткою до ВР прийшов. Так він і рушник, мило, туалетний папір та шампунь туди притягне.
показать весь комментарий
10.10.2025 22:35 Ответить
Так воду ещё днём дали..
показать весь комментарий
10.10.2025 23:04 Ответить
*суха вода в таблєтках, від ОП-и, поряд с сухою мівіною та сухим вином - вирішує сьогодні фсё!! одна таблєтка на відро води і кожний може вирушати хоч в саме серце Сахари!! (на правах реклами) )))
показать весь комментарий
10.10.2025 23:26 Ответить
Відновили не поаністю. Як завжди, треба відзвітувати про "гарні" новини.
показать весь комментарий
10.10.2025 22:36 Ответить
як би не звучало ..але

кремлівське пуйло показало криворіжському шлеперу різницю між словами і ділом

Київ в блекауті ... Оманська Гнида пішло плакати на ручки дєрьмаку
показать весь комментарий
10.10.2025 22:36 Ответить
Бо важливі не пафосні *******, а дії. ***** може бити - і б'є. А в нас війна складається з пафосного ******* Гундоса і його кліки, який абсолютно ніколи не справджується. Мільярди дерев, гігавати , паляниці і стаї фламінго - і все *************.
показать весь комментарий
10.10.2025 22:59 Ответить
100%
показать весь комментарий
10.10.2025 23:37 Ответить
Яка заслуга в цьому Тимура Ткаченко?
показать весь комментарий
10.10.2025 22:47 Ответить
Як яка, він перший повідомив про це, а потім дав вказівку ДТЕКу на дозвіл інформувати киян, про цю радісну подію.
показать весь комментарий
10.10.2025 23:18 Ответить
На правому треба було спочатку відновити!
показать весь комментарий
10.10.2025 22:48 Ответить
Ну электрики, молодцы! Это просто Супер! За такой короткий срок восстановить порушенную энергетику - это настоящий подвиг! Нет слов..
показать весь комментарий
10.10.2025 23:07 Ответить
так це легко промоніторити серед київських тарєлошних інтасамочєк! вони вже в сторіз, з п'ятнічними просєчко, та новими інстасамцями )) просто зараз сєзон гону у їхніх алєнєй ))
показать весь комментарий
10.10.2025 23:21 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2025 23:26 Ответить
Отакий пам'ятник і слід поставити енергетикам після війни. (Реально треба буде створити петицію до майбутньої влади, бо заслужили).
показать весь комментарий
10.10.2025 23:31 Ответить
 
 