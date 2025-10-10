УКР
Енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після обстрілу РФ

Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів

У Києві після російської масованої атаки у ніч проти п’ятниці, 10 жовтня, відновили електропостачання на лівому березі.

Про це повідомили ДТЕК у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ: лівий берег знову зі світлом після обстрілів. Продовжуємо працювати, поки не повернемо світло в кожну родину", - додала компанія.

Раніше глава КМВА Тимур Ткаченко зазначав, що у Києві вже повернули електрику 540 тисячам споживачів. Зранку в столиці не було світла у понад 5800 будинків, води — у понад 7000 будинків.

Також прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що у Києві станом на 19:00 відновили водопостачання, відновлення енергопостачання триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звертаюся до мешканців Києва: зробіть запаси води, продуктів, зарядіть пристрої автономного живлення. Ситуація складна, - Кличко

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

Також читайте: Графіків відключень світла у Києві не запроваджували, вони можливі лише за командою "Укренерго", – ДТЕК

Київ (20269) електроенергія (6413) ДТЕК (2010) Повітряні атаки на Київ (943)
+9
Не треба! Не треба енергетикам приписувати собі Потужну Перемогу Зеленского над Темрявою!
показати весь коментар
10.10.2025 22:32 Відповісти
+1
Відновили не поаністю. Як завжди, треба відзвітувати про "гарні" новини.
показати весь коментар
10.10.2025 22:36 Відповісти
+1
як би не звучало ..але

кремлівське пуйло показало криворіжському шлеперу різницю між словами і ділом

Київ в блекауті ... Оманська Гнида пішло плакати на ручки дєрьмаку
показати весь коментар
10.10.2025 22:36 Відповісти
а от правий якось не дуже
показати весь коментар
10.10.2025 22:35 Відповісти
А з водою як? А то бідненький Гончаренко із зубною щіткою до ВР прийшов. Так він і рушник, мило, туалетний папір та шампунь туди притягне.
показати весь коментар
10.10.2025 22:35 Відповісти
Так воду ещё днём дали..
показати весь коментар
10.10.2025 23:04 Відповісти
*суха вода в таблєтках, від ОП-и, поряд с сухою мівіною та сухим вином - вирішує сьогодні фсё!! одна таблєтка на відро води і кожний може вирушати хоч в саме серце Сахари!! (на правах реклами) )))
показати весь коментар
10.10.2025 23:26 Відповісти
Бо важливі не пафосні *******, а дії. ***** може бити - і б'є. А в нас війна складається з пафосного ******* Гундоса і його кліки, який абсолютно ніколи не справджується. Мільярди дерев, гігавати , паляниці і стаї фламінго - і все *************.
показати весь коментар
10.10.2025 22:59 Відповісти
100%
показати весь коментар
10.10.2025 23:37 Відповісти
Яка заслуга в цьому Тимура Ткаченко?
показати весь коментар
10.10.2025 22:47 Відповісти
Як яка, він перший повідомив про це, а потім дав вказівку ДТЕКу на дозвіл інформувати киян, про цю радісну подію.
показати весь коментар
10.10.2025 23:18 Відповісти
На правому треба було спочатку відновити!
показати весь коментар
10.10.2025 22:48 Відповісти
Ну электрики, молодцы! Это просто Супер! За такой короткий срок восстановить порушенную энергетику - это настоящий подвиг! Нет слов..
показати весь коментар
10.10.2025 23:07 Відповісти
так це легко промоніторити серед київських тарєлошних інтасамочєк! вони вже в сторіз, з п'ятнічними просєчко, та новими інстасамцями )) просто зараз сєзон гону у їхніх алєнєй ))
показати весь коментар
10.10.2025 23:21 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2025 23:26 Відповісти
Отакий пам'ятник і слід поставити енергетикам після війни. (Реально треба буде створити петицію до майбутньої влади, бо заслужили).
показати весь коментар
10.10.2025 23:31 Відповісти
 
 