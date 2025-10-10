Енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після обстрілу РФ

У Києві після російської масованої атаки у ніч проти п’ятниці, 10 жовтня, відновили електропостачання на лівому березі.

Про це повідомили ДТЕК у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ: лівий берег знову зі світлом після обстрілів. Продовжуємо працювати, поки не повернемо світло в кожну родину", - додала компанія.

Раніше глава КМВА Тимур Ткаченко зазначав, що у Києві вже повернули електрику 540 тисячам споживачів. Зранку в столиці не було світла у понад 5800 будинків, води — у понад 7000 будинків.

Також прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що у Києві станом на 19:00 відновили водопостачання, відновлення енергопостачання триває.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

