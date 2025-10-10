Графіків відключень світла у Києві не запроваджували, вони можливі лише за командою "Укренерго", – ДТЕК

Введення графіків погодинних відключень електроенергії можливе лише після відповідної команди оператора системи передачі НЕК "Укренерго", і про такі дії споживачам оперативно повідомлять.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК у відповідь на неправдиві повідомлення про зсстосування графіків відклчень, що ширять в мережі.

"Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам. [...] Ми першими повідомимо про застосування графіків відключень, якщо буде потреба та відповідна команда від "Укренерго", – акцентували в ДТЕК.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно інфраструктурні об'єкти, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла.

Вимушені аварійні відключення електроенергії станом на 14:30 застосовуються в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Міністерство розвитку громад і територій України зі свого боку нагадало, що на 96 залізничних вокзалах по всій країні працюють пункти незламності.