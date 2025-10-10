Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
339 3

Графіків відключень світла у Києві не запроваджували, вони можливі лише за командою "Укренерго", – ДТЕК

Графіки погодинних відключень електроенергії можливі лише за командою "Укренерго", – ДТЕК

Введення графіків погодинних відключень електроенергії можливе лише після відповідної команди оператора системи передачі НЕК "Укренерго", і про такі дії споживачам оперативно повідомлять.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК у відповідь на неправдиві повідомлення про зсстосування графіків відклчень, що ширять в мережі.

"Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам. [...] Ми першими повідомимо про застосування графіків відключень, якщо буде потреба та відповідна команда від "Укренерго", – акцентували в ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно інфраструктурні об'єкти, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла.

Вимушені аварійні відключення електроенергії станом на 14:30 застосовуються в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Міністерство розвитку громад і територій України зі свого боку нагадало, що на 96 залізничних вокзалах по всій країні працюють пункти незламності.

Автор: 

електроенергія (4392) ДТЕК (1371) Укренерго (2054) відключення світла (620)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ясєнь пєнь. Для того "колхозани" в Кіровоградській і Черкаській сидять без світла в селах і містечках. Тіпо "ГАВ" їм, щоб не "ГПВ" цим. **** їх жаліти, селюків немитих. Тим більш там скоро одні баби залишуться...
показати весь коментар
10.10.2025 16:50 Відповісти
В Киеве пол левого берега с 3х ночи без света сидит, а некоторые и без воды. Должно полегчать. К тому же это только октябрь. Впереди еще вся зима. Не волнуйтесь. Без света будут все. Все будет справедливо.
показати весь коментар
10.10.2025 17:17 Відповісти
А ОПа команди не давала. Бо Зеленого і так важко буде оголосити абсолютним переможцем в першому турі.
показати весь коментар
10.10.2025 17:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 