Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури Атака ракет і БпЛА на Київ
У Києві відновили водопостачання у всіх районах, Черкаську область повністю заживлено, - Свириденко

Масований обстріл 10 жовтня. Як відпрацювала ППО?

Триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки по енергетичних об’єктах України. У Києві відновлено водопостачання, Черкащину повністю заживлено, у низці областей ще діють аварійні відключення.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ

Ситуація з водопостачанням

Станом на 19:00 у Києві вже повністю відновили водопостачання в усіх районах.

Запустили інфраструктуру водопостачання у Кіровоградській області, вода всюди буде в кранах до ранку.

Ситуація з енергетикою

"Завдяки роботі енергетиків протягом дня Черкаську область повністю заживлено, на Донеччині скасовані графіки аварійних відключень.
По Києву роботи ще тривають — із ночі уже заживлено 540 тисяч споживачів", - ідеться в повідомленні.

Вимушені аварійні відключення

Вимушені аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях. Для Дніпропетровщини та Запоріжжя відключення лише для промисловості. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

"Отримую регулярні звіти від Віцепрем'єр-міністра з відновлення України, Міністра енергетики та Міністра внутрішніх справ. Постійно координуємо роботу з громадами та ОВА. Вдячна всім, хто цілий день сьогодні працює над ліквідацією наслідків атак та забезпечує життєдіяльність нашої країни", - повідомила Свириденко.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

енергетика (2741) водопостачання (854) Свириденко Юлія (524) Повітряні атаки на Київ (943)
Чекаю повідомлень на кшталт:
"При забезпеченні біотуалетів Кабміну під час знеструмлення і водозабезпечення перевищено плату за послуги в 2 рази (НАБУ)"
показати весь коментар
10.10.2025 20:28 Відповісти
На Теремках не вода,а муть якась....
показати весь коментар
10.10.2025 20:54 Відповісти
А що це так активувалась пані ніхто? Якби займалась не корупцією і фабрикацією санкцій, а економікою, то може таких наслідків і не було б?
показати весь коментар
10.10.2025 20:35 Відповісти
Мабуть, і законодавство України треба було почитали, привладним приблудам95, ще у 2019 році щодо своїх ОБОВЯЗКІВ тамвідповідальності, в частині,

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416) {Вводиться в дію Постановою ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3544-12 № 3544-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.417}
а також,

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період! Дипломи їм читати це дозволяють!!
Але зеленський з разумковим та єрмаком і богданом, лайна набрали в Урядовий квартал!!
Карати тепер треба, привладних з Урядового кварталу, разом з купою держсекретарів, за саботаж з 2019 року, а не відправляти їх на посади за кордон, як робить зеленський, щоб мовчали!
показати весь коментар
10.10.2025 20:42 Відповісти
 
 