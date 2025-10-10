У Києві відновили водопостачання у всіх районах, Черкаську область повністю заживлено, - Свириденко

Триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки по енергетичних об’єктах України. У Києві відновлено водопостачання, Черкащину повністю заживлено, у низці областей ще діють аварійні відключення.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ

Ситуація з водопостачанням

Станом на 19:00 у Києві вже повністю відновили водопостачання в усіх районах.

Запустили інфраструктуру водопостачання у Кіровоградській області, вода всюди буде в кранах до ранку.

Також читайте: Звертаюся до мешканців Києва: зробіть запаси води, продуктів, зарядіть пристрої автономного живлення. Ситуація складна, - Кличко

Ситуація з енергетикою

"Завдяки роботі енергетиків протягом дня Черкаську область повністю заживлено, на Донеччині скасовані графіки аварійних відключень.

По Києву роботи ще тривають — із ночі уже заживлено 540 тисяч споживачів", - ідеться в повідомленні.

Вимушені аварійні відключення

Вимушені аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях. Для Дніпропетровщини та Запоріжжя відключення лише для промисловості. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

"Отримую регулярні звіти від Віцепрем'єр-міністра з відновлення України, Міністра енергетики та Міністра внутрішніх справ. Постійно координуємо роботу з громадами та ОВА. Вдячна всім, хто цілий день сьогодні працює над ліквідацією наслідків атак та забезпечує життєдіяльність нашої країни", - повідомила Свириденко.

Читайте: Євросоюз має запас потужності для допомоги Україні напередодні зими, – ЄК

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.