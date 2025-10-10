В Киеве восстановили водоснабжение во всех районах, Черкасщина полностью заживлена, - Свириденко
Продолжается ликвидация последствий ракетно-дроновой атаки по энергетическим объектам Украины. В Киеве восстановлено водоснабжение, Черкасская область полностью заживена, в ряде областей еще действуют аварийные отключения.
Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ
Ситуация с водоснабжением
По состоянию на 19:00 в Киеве уже полностью восстановили водоснабжение во всех районах.
Запустили инфраструктуру водоснабжения в Кировоградской области, вода везде будет в кранах до утра.
Ситуация с энергетикой
"Благодаря работе энергетиков в течение дня Черкасскую область полностью запитали, в Донецкой области отменены графики аварийных отключений.
По Киеву работы еще продолжаются - с ночи уже заживлены 540 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.
Вынужденные аварийные отключения
Вынужденные аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях. Для Днепропетровщины и Запорожья отключения только для промышленности. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений.
"Получаю регулярные отчеты от вице-премьер-министра по восстановлению Украины, Министра энергетики и Министра внутренних дел. Постоянно координируем работу с громадами и ОВА. Благодарна всем, кто целый день сегодня работает над ликвидацией последствий атак и обеспечивает жизнедеятельность нашей страны", - сообщила Свириденко.
Массированный обстрел 10 октября 2025 года
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
Вследствие обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе вследствие ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине вследствие падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період! Дипломи їм читати це дозволяють!!
Але зеленський з разумковим та єрмаком і богданом, лайна набрали в Урядовий квартал!!
Карати тепер треба, привладних з Урядового кварталу, разом з купою держсекретарів, за саботаж з 2019 року, а не відправляти їх на посади за кордон, як робить зеленський, щоб мовчали!