В Киеве восстановили водоснабжение во всех районах, Черкасщина полностью заживлена, - Свириденко

Продолжается ликвидация последствий ракетно-дроновой атаки по энергетическим объектам Украины. В Киеве восстановлено водоснабжение, Черкасская область полностью заживена, в ряде областей еще действуют аварийные отключения.

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ

Ситуация с водоснабжением

По состоянию на 19:00 в Киеве уже полностью восстановили водоснабжение во всех районах.

Запустили инфраструктуру водоснабжения в Кировоградской области, вода везде будет в кранах до утра.

Также читайте: Обращаюсь к жителям Киева: сделайте запасы воды, продуктов, зарядите устройства автономного питания. Ситуация сложная, - Кличко

Ситуация с энергетикой

"Благодаря работе энергетиков в течение дня Черкасскую область полностью запитали, в Донецкой области отменены графики аварийных отключений.

По Киеву работы еще продолжаются - с ночи уже заживлены 540 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Вынужденные аварийные отключения

Вынужденные аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях. Для Днепропетровщины и Запорожья отключения только для промышленности. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений.

"Получаю регулярные отчеты от вице-премьер-министра по восстановлению Украины, Министра энергетики и Министра внутренних дел. Постоянно координируем работу с громадами и ОВА. Благодарна всем, кто целый день сегодня работает над ликвидацией последствий атак и обеспечивает жизнедеятельность нашей страны", - сообщила Свириденко.

Читайте: Евросоюз имеет запас мощности для помощи Украине накануне зимы, - ЕК

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

Вследствие обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе вследствие ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине вследствие падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.