Обращаюсь к жителям Киева: сделайте запасы воды, продуктов, зарядите устройства автономного питания. Ситуация сложная, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица пережила одну из самых сложных по последствиям атак РФ по энергоинфраструктуре. Ситуация остается сложной, поэтому киевлянам нужно подготовиться к новым обстрелам.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас из-за российской массированной атаки по объектам критической инфраструктуры Украины введены экстренные отключения электричества в большинстве областей страны, в том числе в Киеве.

С раннего утра к работам по ликвидации последствий вражеской атаки привлечены все службы.

Энергетики уже вернули свет более 423 000 киевлян. Восстановление электроснабжения продолжается, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть его и другим потребителям, отметил Кличко.

Кроме того, восстановлена работа системы водоснабжения, она работает в штатном режиме.

В то же время, отметил городской голова, в отдельных домах, где еще нет электричества, может не быть холодной воды на верхних этажах, потому что не работают насосы повышения давления.

"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку.

Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги", - подчеркнул Кличко.

Все городские службы работают круглосуточно и в усиленном режиме, чтобы восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения города, добавил мэр столицы.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

