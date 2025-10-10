РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10533 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Киева Атака ракет и БпЛА на Киев
3 256 30

Обращаюсь к жителям Киева: сделайте запасы воды, продуктов, зарядите устройства автономного питания. Ситуация сложная, - Кличко

Кличко о массированной атаке РФ на Киев 10 октября

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица пережила одну из самых сложных по последствиям атак РФ по энергоинфраструктуре. Ситуация остается сложной, поэтому киевлянам нужно подготовиться к новым обстрелам.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас из-за российской массированной атаки по объектам критической инфраструктуры Украины введены экстренные отключения электричества в большинстве областей страны, в том числе в Киеве.

С раннего утра к работам по ликвидации последствий вражеской атаки привлечены все службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надо временно куда-то переехать. Особенно киевлянам, - "слуга народа" Безуглая

Энергетики уже вернули свет более 423 000 киевлян. Восстановление электроснабжения продолжается, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть его и другим потребителям, отметил Кличко.

Кроме того, восстановлена работа системы водоснабжения, она работает в штатном режиме.

В то же время, отметил городской голова, в отдельных домах, где еще нет электричества, может не быть холодной воды на верхних этажах, потому что не работают насосы повышения давления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по Киеву: враг атаковал в несколько волн, пострадали 11 человек, более 5800 домов без света. ФОТОрепортаж

"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку.

Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги", - подчеркнул Кличко.

Все городские службы работают круглосуточно и в усиленном режиме, чтобы восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения города, добавил мэр столицы.

Также читайте: Массированная атака на Киев 10 октября: 12 пострадавших, часть города без света (обновлено). ФОТОрепортаж

Обстрел Киева 10 октября: Кличко обратился к киевлянам

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В трех областях удалось частично снять ограничения электроэнергии, - Укрэнерго

Автор: 

Киев (26212) Кличко Виталий (4689) обстрел (29929) Тарифы на электроэнергию (2230) Воздушные атаки на Киев (887)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Спасібо житєлям Кривбаса
За ЗЄраса !

.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:50 Ответить
+7
За всі гроші світу воно з 2022 року , довбень, свої обдирають своїх як липку, йде краще в пункт потужності помолися зе
показать весь комментарий
10.10.2025 17:56 Ответить
+6
Всі притомні давно це зробили, хто хотів, той придбав за не всі кошти світу зарядну станцію, портативний обігрівач тощо. Бо і так було зрозуміло, що будуть удари по енергетиці на початку опалювального сезону
показать весь комментарий
10.10.2025 17:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі притомні давно це зробили, хто хотів, той придбав за не всі кошти світу зарядну станцію, портативний обігрівач тощо. Бо і так було зрозуміло, що будуть удари по енергетиці на початку опалювального сезону
показать весь комментарий
10.10.2025 17:39 Ответить
За всі гроші світу воно з 2022 року , довбень, свої обдирають своїх як липку, йде краще в пункт потужності помолися зе
показать весь комментарий
10.10.2025 17:56 Ответить
Порадьте, де купити недорогу станцію на 3 кВт...
показать весь комментарий
10.10.2025 18:14 Ответить
ти пенсіонерам та тим хто працює за мінімалку скажи про "придбав за не всі кошти світу зарядну станцію"
показать весь комментарий
10.10.2025 18:16 Ответить
Спасібо житєлям Кривбаса
За ЗЄраса !

.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:50 Ответить
те шо Патріоти не працюють а десь стоять винен зе п рас
показать весь комментарий
10.10.2025 18:29 Ответить
Байден, де наші Петріоти

- мне Афоня, рупь должен
- два!
- два !

.
показать весь комментарий
10.10.2025 18:38 Ответить
Не розумію: якщо навіть місцеві ТЕС отримали пошкодження, то точно не буде гарячої води, але ж що стосується електросистеми, то вона ж закільцована в масштабах країни (та навіть з Європою), і можливе перекидання потужностей.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:58 Ответить
Після багатьох ударів, навряд чи є багато варіантів з перекиданнями... І рано чи піздно, навіть цей варіант вже не домопоже. Електрика якщо і буде, то локально, в районах АЕС.
показать весь комментарий
10.10.2025 18:08 Ответить
Куди її перекидати? Якщо знищують склади по прийманню та розподілу електроенергії.
показать весь комментарий
10.10.2025 18:10 Ответить
Коли вже з подібним зверненням виступить мер москви )
показать весь комментарий
10.10.2025 18:02 Ответить
Годі вже брехати!
Всі повністю давно вже второпали, - рятуйся з Києва хто може!
Можна, звичайно, говорити, писати або думати, - а все нормально, але реалії інші!
показать весь комментарий
10.10.2025 18:05 Ответить
Ну якщо в ЄС - то там поки що не буде обстрілів.
Луплять не тільки по одному Києву.
показать весь комментарий
10.10.2025 18:12 Ответить
Як можно зробити запаси продуктiв без холодильника? А потiм, куди це все дiвать без води? Калiчко це не пояснив(
показать весь комментарий
10.10.2025 18:11 Ответить
ты там в Канадах совсем поплыл? ты все продукты хранишь в холодильнике?
показать весь комментарий
10.10.2025 18:15 Ответить
Для зберігання продуктів без холодильника використовують льох або погреб, саморобні охолоджувальні ящики (з бочки чи ящика з пінопласту), а також термосумки та термос із холодовими елементами. Інші методи охолодження включають зберігання продуктів у відрі з холодною водою чи льодом, у колодязі, а також застосування термічної обробки (засолювання, консервування) або заповнення тари піском для деяких овочів
показать весь комментарий
10.10.2025 18:17 Ответить
Не всьо так адназначна! Не всi можуть вирити погрiб на 10-му поверсi.
показать весь комментарий
10.10.2025 18:22 Ответить
Kkk Sss #553116 телепень, ось наприклад що можна зараз зберігати без холодильника
Молоко ультрапастеризоване Умови зберігання За температури від +1°С до +25°C
показать весь комментарий
10.10.2025 18:19 Ответить
Я навiдь горiлку в морозiлку кладу!
показать весь комментарий
10.10.2025 18:23 Ответить
це ви в Польщу поїдете молоко придбати
те що тута в супермаркетах неїстивне зовсім я на базарі беру воно навіть в холодільнику 3 дні і скисає
показать весь комментарий
10.10.2025 18:32 Ответить
Три роки нам розказували за захист енергооб'єктів, децентралізацію, когенераційні установки , а в реалі - винесли ТЕЦ і півміста лягло. Значить роками нам просто сцяли у вуха.
показать весь комментарий
10.10.2025 18:32 Ответить
Як людям можна вижити в мороз на поверхах без електрики,опалення,газу,води,ліфта ?Це дупа....
показать весь комментарий
10.10.2025 18:34 Ответить
Великі міста в пастці.
показать весь комментарий
10.10.2025 18:35 Ответить
в ЗЄльоной, з квітня 2019 р.

ви лише зараз це помітили ?
показать весь комментарий
10.10.2025 18:40 Ответить
В селах є криниці,дрова,запаси продуктів а в великих містах?
показать весь комментарий
10.10.2025 18:37 Ответить
Влада розбіжиться по закордонам а простим людям що робити ?
показать весь комментарий
10.10.2025 18:38 Ответить
Капітулювати, чого і бажає ze та ввх
показать весь комментарий
10.10.2025 18:43 Ответить
анонсований напередодні "зезрадником " негайний блекаут в мацквабаді ,вдарив бумерангом по столиці України , та по інших містах Неньки...фсбешна операція рашистів і їх "зелених слуг" в Україні
показать весь комментарий
10.10.2025 18:46 Ответить
Девіз влади: "Виживайте як хочте, хай вас зігріває думка що кацап десь в ****** півгодини стояв у черзі за бензином, а ми поки обговоримо сигнали і гарантії"
показать весь комментарий
10.10.2025 18:49 Ответить
Виталя не балабол. Пздеть не будет как Безугла...
показать весь комментарий
10.10.2025 18:51 Ответить
 
 