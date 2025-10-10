Обращаюсь к жителям Киева: сделайте запасы воды, продуктов, зарядите устройства автономного питания. Ситуация сложная, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица пережила одну из самых сложных по последствиям атак РФ по энергоинфраструктуре. Ситуация остается сложной, поэтому киевлянам нужно подготовиться к новым обстрелам.
Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас из-за российской массированной атаки по объектам критической инфраструктуры Украины введены экстренные отключения электричества в большинстве областей страны, в том числе в Киеве.
С раннего утра к работам по ликвидации последствий вражеской атаки привлечены все службы.
Энергетики уже вернули свет более 423 000 киевлян. Восстановление электроснабжения продолжается, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть его и другим потребителям, отметил Кличко.
Кроме того, восстановлена работа системы водоснабжения, она работает в штатном режиме.
В то же время, отметил городской голова, в отдельных домах, где еще нет электричества, может не быть холодной воды на верхних этажах, потому что не работают насосы повышения давления.
"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку.
Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналы тревоги", - подчеркнул Кличко.
Все городские службы работают круглосуточно и в усиленном режиме, чтобы восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения города, добавил мэр столицы.
Массированный обстрел 10 октября 2025 года
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.
