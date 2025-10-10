Звертаюся до мешканців Києва: зробіть запаси води, продуктів, зарядіть пристрої автономного живлення. Ситуація складна, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця пережила одну з найскладніших за наслідками атак РФ по енергоінфраструктурі. Ситуація залишається складною, тому киянам потрібно підготуватися до нових обстрілів.

Про це він написав у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз через російську масовану атаку по обʼєктах критичної інфраструктури України запроваджені екстрені відключення електрики в більшості областей країни, зокрема у Києві.

З раннього ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби.

Енергетики вже повернули світло понад 423 000 киянам. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам, зазначив Кличко.

Крім того, відновлено роботу системи водопостачання, вона працює в штатному режимі.

Водночас, зазначив міський голова, в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах, бо не працюють насоси підвищення тиску.

"Ситуація складна. І говорімо правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку.

Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги", - наголосив Кличко.

Усі міські служби працюють цілодобово і в посиленому режимі, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення міста, додав мер столиці.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

