3 154 29

Звертаюся до мешканців Києва: зробіть запаси води, продуктів, зарядіть пристрої автономного живлення. Ситуація складна, - Кличко

Кличко про масовану атаку РФ на Київ 10 жовтня

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця пережила одну з найскладніших за наслідками атак РФ по енергоінфраструктурі. Ситуація залишається складною, тому киянам потрібно підготуватися до нових обстрілів.

Про це він написав у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз через російську масовану атаку по обʼєктах критичної інфраструктури України запроваджені екстрені відключення електрики в більшості областей країни, зокрема у Києві

З раннього ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби.

Енергетики вже повернули світло понад 423 000 киянам. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам, зазначив Кличко. 

Крім того, відновлено роботу системи водопостачання, вона працює в штатному режимі.

Водночас, зазначив міський голова, в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах, бо не працюють насоси підвищення тиску.

"Ситуація складна. І говорімо правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку.

Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги", - наголосив Кличко. 

Усі міські служби працюють цілодобово і в посиленому режимі, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення міста, додав мер столиці.

Обстріл Києва 10 жовтня: Кличко звернувся до киян

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

+12
Спасібо житєлям Кривбаса
За ЗЄраса !

.
показати весь коментар
10.10.2025 17:50 Відповісти
+6
За всі гроші світу воно з 2022 року , довбень, свої обдирають своїх як липку, йде краще в пункт потужності помолися зе
показати весь коментар
10.10.2025 17:56 Відповісти
+5
Всі притомні давно це зробили, хто хотів, той придбав за не всі кошти світу зарядну станцію, портативний обігрівач тощо. Бо і так було зрозуміло, що будуть удари по енергетиці на початку опалювального сезону
показати весь коментар
10.10.2025 17:39 Відповісти
Порадьте, де купити недорогу станцію на 3 кВт...
показати весь коментар
10.10.2025 18:14 Відповісти
ти пенсіонерам та тим хто працює за мінімалку скажи про "придбав за не всі кошти світу зарядну станцію"
показати весь коментар
10.10.2025 18:16 Відповісти
те шо Патріоти не працюють а десь стоять винен зе п рас
показати весь коментар
10.10.2025 18:29 Відповісти
Байден, де наші Петріоти

- мне Афоня, рупь должен
- два!
- два !

.
показати весь коментар
10.10.2025 18:38 Відповісти
Не розумію: якщо навіть місцеві ТЕС отримали пошкодження, то точно не буде гарячої води, але ж що стосується електросистеми, то вона ж закільцована в масштабах країни (та навіть з Європою), і можливе перекидання потужностей.
показати весь коментар
10.10.2025 17:58 Відповісти
Після багатьох ударів, навряд чи є багато варіантів з перекиданнями... І рано чи піздно, навіть цей варіант вже не домопоже. Електрика якщо і буде, то локально, в районах АЕС.
показати весь коментар
10.10.2025 18:08 Відповісти
Куди її перекидати? Якщо знищують склади по прийманню та розподілу електроенергії.
показати весь коментар
10.10.2025 18:10 Відповісти
Коли вже з подібним зверненням виступить мер москви )
показати весь коментар
10.10.2025 18:02 Відповісти
Годі вже брехати!
Всі повністю давно вже второпали, - рятуйся з Києва хто може!
Можна, звичайно, говорити, писати або думати, - а все нормально, але реалії інші!
показати весь коментар
10.10.2025 18:05 Відповісти
Ну якщо в ЄС - то там поки що не буде обстрілів.
Луплять не тільки по одному Києву.
показати весь коментар
10.10.2025 18:12 Відповісти
Як можно зробити запаси продуктiв без холодильника? А потiм, куди це все дiвать без води? Калiчко це не пояснив(
показати весь коментар
10.10.2025 18:11 Відповісти
ты там в Канадах совсем поплыл? ты все продукты хранишь в холодильнике?
показати весь коментар
10.10.2025 18:15 Відповісти
Для зберігання продуктів без холодильника використовують льох або погреб, саморобні охолоджувальні ящики (з бочки чи ящика з пінопласту), а також термосумки та термос із холодовими елементами. Інші методи охолодження включають зберігання продуктів у відрі з холодною водою чи льодом, у колодязі, а також застосування термічної обробки (засолювання, консервування) або заповнення тари піском для деяких овочів
показати весь коментар
10.10.2025 18:17 Відповісти
Не всьо так адназначна! Не всi можуть вирити погрiб на 10-му поверсi.
показати весь коментар
10.10.2025 18:22 Відповісти
Kkk Sss #553116 телепень, ось наприклад що можна зараз зберігати без холодильника
Молоко ультрапастеризоване Умови зберігання За температури від +1°С до +25°C
показати весь коментар
10.10.2025 18:19 Відповісти
Я навiдь горiлку в морозiлку кладу!
показати весь коментар
10.10.2025 18:23 Відповісти
це ви в Польщу поїдете молоко придбати
те що тута в супермаркетах неїстивне зовсім я на базарі беру воно навіть в холодільнику 3 дні і скисає
показати весь коментар
10.10.2025 18:32 Відповісти
Три роки нам розказували за захист енергооб'єктів, децентралізацію, когенераційні установки , а в реалі - винесли ТЕЦ і півміста лягло. Значить роками нам просто сцяли у вуха.
показати весь коментар
10.10.2025 18:32 Відповісти
Як людям можна вижити в мороз на поверхах без електрики,опалення,газу,води,ліфта ?Це дупа....
показати весь коментар
10.10.2025 18:34 Відповісти
Великі міста в пастці.
показати весь коментар
10.10.2025 18:35 Відповісти
в ЗЄльоной, з квітня 2019 р.

ви лише зараз це помітили ?
показати весь коментар
10.10.2025 18:40 Відповісти
В селах є криниці,дрова,запаси продуктів а в великих містах?
показати весь коментар
10.10.2025 18:37 Відповісти
Влада розбіжиться по закордонам а простим людям що робити ?
показати весь коментар
10.10.2025 18:38 Відповісти
Капітулювати, чого і бажає ze та ввх
показати весь коментар
10.10.2025 18:43 Відповісти
анонсований напередодні "зезрадником " негайний блекаут в мацквабаді ,вдарив бумерангом по столиці України , та по інших містах Неньки...фсбешна операція рашистів і їх "зелених слуг" в Україні
показати весь коментар
10.10.2025 18:46 Відповісти
Девіз влади: "Виживайте як хочте, хай вас зігріває думка що кацап десь в ****** півгодини стояв у черзі за бензином, а ми поки обговоримо сигнали і гарантії"
показати весь коментар
10.10.2025 18:49 Відповісти
 
 