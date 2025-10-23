Наслідки нічної атаки БпЛА на Київ: 8 осіб травмовано, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Київ травмовано 8 осіб. Виникли пожежі, які станом на ранок було ліквідовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Пошкоджень зазнали три райони столиці - Подільський, Деснянський та Оболонський.

Близько 23 години російські війська атакували безпілотниками столицю. Постраждали 8 осіб у Подільському районі Києва. Двоє з них - 18-річний хлопець та 60-річна жінка у важкому стані.

Що відомо про наслідки?

Подільський район

У Подільському районі виникла пожежа у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку та розташованих у дворі авто. Мешканців будинку евакуювали. В одній із багатоповерхівок сталося часткове руйнування покрівлі та двох квартир на 8 поверсі

Також пошкоджено фасад та скління вікон на території одного з дитячих садочків.

За декількома адресами виникли пожежі у складських будівлях та загоряння двох автомобілів у дворі п'ятиповерхівки.

Внаслідок російського удару було пошкоджено один із бізнес-центрів у Подільському районі.

Деснянський район

Ворожий БпЛА влучив у 21 поверх 24-х поверхового житлового будинку, без детонації. За іншою адресою сталось влучання БпЛА у недобудову.

Оболонський район

За даними КМВА, дрон влетів в 15-й поверх житлового будинку.

У ДСНС заявили, що станом на 06:00 23 жовтня - всі пожежі ліквідовано.

Нічна атака РФ на Київ

Близько 23 години російські окупанти атакували безпілотниками Київ. Працювали сили ППО, містяни повідомляли про вибухи.

