Наслідки нічної атаки БпЛА на Київ: 8 осіб травмовано, виникли пожежі. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Київ травмовано 8 осіб. Виникли пожежі, які станом на ранок було ліквідовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Пошкоджень зазнали три райони столиці - Подільський, Деснянський та Оболонський.
Близько 23 години російські війська атакували безпілотниками столицю. Постраждали 8 осіб у Подільському районі Києва. Двоє з них - 18-річний хлопець та 60-річна жінка у важкому стані.
Що відомо про наслідки?
Подільський район
У Подільському районі виникла пожежа у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку та розташованих у дворі авто. Мешканців будинку евакуювали. В одній із багатоповерхівок сталося часткове руйнування покрівлі та двох квартир на 8 поверсі
Також пошкоджено фасад та скління вікон на території одного з дитячих садочків.
За декількома адресами виникли пожежі у складських будівлях та загоряння двох автомобілів у дворі п'ятиповерхівки.
Внаслідок російського удару було пошкоджено один із бізнес-центрів у Подільському районі.
Деснянський район
Ворожий БпЛА влучив у 21 поверх 24-х поверхового житлового будинку, без детонації. За іншою адресою сталось влучання БпЛА у недобудову.
Оболонський район
За даними КМВА, дрон влетів в 15-й поверх житлового будинку.
У ДСНС заявили, що станом на 06:00 23 жовтня - всі пожежі ліквідовано.
Нічна атака РФ на Київ
Близько 23 години російські окупанти атакували безпілотниками Київ. Працювали сили ППО, містяни повідомляли про вибухи.
