Обвалилися квартири багатоповерхівки у Києві, пошкодженої обстрілом ще в липні. ФОТОрепортаж
Обвал перекриття будинку в Солом'янському районі стався у тій частині будівлі, де під час обстеження не було зафіксовано загрози.
Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосив директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення Борис Работнік.
Він нагадав, що житловий будинок на Відрадному проспекті зазнав пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч проти 4 липня.
"Після ліквідації наслідків атаки провели попереднє та детальне інструментальне обстеження. За його результатами загрози обвалу в цій частині будинку не було. Там, де існувала загроза обвалу, фахівці комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" (КАРС) встановили підпірні стійки. Такі стійки є опорними елементами та розраховані на велике навантаження системи опалубки разом із масою бетону", – розповів Работнік.
Він окремо додав, що замовником відновлювальних робіт визначено КП "Житлоінвестбуд-УКБ". На початку жовтня з міського бюджету виділили фінансування на проведення капітального ремонту цього будинку.
"Зараз місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень, після чого ми зможемо спланувати протиаварійні заходи", – підсумував Работнік.
