Обвалилися квартири багатоповерхівки у Києві, пошкодженої обстрілом ще в липні. ФОТОрепортаж

Обвал перекриття будинку в Солом'янському районі стався у тій частині будівлі, де під час обстеження не було зафіксовано загрози.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосив директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення Борис Работнік.

Він нагадав, що житловий будинок на Відрадному проспекті зазнав пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч проти 4 липня.

"Після ліквідації наслідків атаки провели попереднє та детальне інструментальне обстеження. За його результатами загрози обвалу в цій частині будинку не було. Там, де існувала загроза обвалу, фахівці комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" (КАРС) встановили підпірні стійки. Такі стійки є опорними елементами та розраховані на велике навантаження системи опалубки разом із масою бетону", – розповів Работнік.

Він окремо додав, що замовником відновлювальних робіт визначено КП "Житлоінвестбуд-УКБ". На початку жовтня з міського бюджету виділили фінансування на проведення капітального ремонту цього будинку.

Обвал будинку на Відрадному
Обвал будинку на Відрадному

"Зараз місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень, після чого ми зможемо спланувати протиаварійні заходи", – підсумував Работнік.

КМДА (2408) Київ (20259) обвал (80) руйнування (271) Повітряні атаки на Київ (942)
******, як воєнний злочинець, несе тільки смерть і руїну упродовж 25 років!! Шредер з меркель, можуть це засвідчити!!
09.10.2025 19:36 Відповісти
Звісно, якщо нічого не робили до сих пір - то він завалиться повністю.
Нічого дивного.
09.10.2025 19:38 Відповісти
Треба знести цю аварійну будівлю, а на її місці збудувати висотний будинок за рахунок інвесторів та допомоги союзників. Заселити власників ліквідованого житла і тих, хто інвестував гроші. Навіщо витрачатися на обстеження явно аварійної конструкції ?
09.10.2025 19:40 Відповісти
Цегляні будинки і панельки це зло. Найкращий варіант каркасніки які витримують даже ракетні попадання
09.10.2025 19:47 Відповісти
Після ліквідації наслідків атаки провели попереднє та детальне інструментальне обстеження. За його результатами загрози обвалу в цій частині будинку не було.
Та тут навіть не фахівцю без будь-яких інструментальних обстежень видно, що конструкція нестабільна.
09.10.2025 20:17 Відповісти
Те обрушення плити повинно було статися , бо під тою плитою , що впала на другий поверх з третього , опорна стіна на другому поверсі була зруйнована. Ну і хто робив те обстеження?
