Удар РФ по Києву 4 липня: кількість жертв зросла до двох осіб

До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані.

Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що з-під завалів зруйнованої внаслідок масованої атаки РФ будівлі у Києві деблокували тіло людини.

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Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом.

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