Удар РФ по Києву 4 липня: кількість жертв зросла до двох осіб
До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані.
Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що з-під завалів зруйнованої внаслідок масованої атаки РФ будівлі у Києві деблокували тіло людини.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом.
Будь ласка, зачекайте...
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Повітряні Сили:з 11 ракет запущених по столиці, лише 2 подавлені РЕБ,з 9 ракет жодної не збито.
Трамп вам «нічєво нє должен»,а от ЗЕленський взяв на себе відповідальність цю за державу і цю державу пройобує
Ви обирали Зеленського,не Трампа
І Порошенко зараз ніхто!
Немає жодних сумнівів, що широкомасштабне вторгнення не розпочалося б, "якби СИВОЧОЛИЙ ГЕТЬМАН був президентом"...(с)
Адже так і скажете, насмоктуючи карамельку Roshen?
ППО та ПС ЗСУ працюють ефективно
ах щє не садять в Україні за зелену брехню?
напрасно...
може в томy і проблема...
перекрити ці ділянки наглідом і бити по пусковим всим чим є а є вже немало
вибити пускові
раз вже так зробили вибьємо десяток цапи будуть боятися близько запускати
як пускові рухаються так близько від фронту видно і з супутників і з дронів