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Новини Обстріли Києва
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Удар РФ по Києву 4 липня: кількість жертв зросла до двох осіб

Атака на Київ 4 липня 2025 року

До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані.

Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що з-під завалів зруйнованої внаслідок масованої атаки РФ будівлі у Києві деблокували тіло людини.

Читайте: Санду про обстріл Росією Києва: Проти імперії зла Україна залишається занадто часто одна. Потрібно посилити ППО

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. 

Дивіться: Пожежно-рятувальну частину пошкоджено внаслідок атаки РФ по Києву. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19824) жертви (1841) Повітряні атаки на Київ (870)


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Топ коментарі
+4
Янелох,де ППО?

Повітряні Сили:з 11 ракет запущених по столиці, лише 2 подавлені РЕБ,з 9 ракет жодної не збито.

Трамп вам «нічєво нє должен»,а от ЗЕленський взяв на себе відповідальність цю за державу і цю державу пройобує

Ви обирали Зеленського,не Трампа

І Порошенко зараз ніхто!
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05.07.2025 11:10 Відповісти
+2
а шановний пан, Юрій Федоренко, як цього не станеться готовий відповісти сроком рочків в 10 чи заставою в тріліон?
ах щє не садять в Україні за зелену брехню?
напрасно...
може в томy і проблема...
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05.07.2025 11:24 Відповісти
+2
Я не прихильник ні того ні іншого але рівень розуму і досвідченості у Порошенка в рази більше ніж у зелі...думаю пороха не так легко було б європейцям та байдену обманути як зеленського
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05.07.2025 11:26 Відповісти
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де удари по москві
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05.07.2025 11:00 Відповісти
Під масквою рознесли завод з виготовлення термобарів до безпілотників..наші просто тихенько, без афіш..
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05.07.2025 11:27 Відповісти
де удари по москві
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05.07.2025 11:00 Відповісти
коли країною керують бровістки і кловани - тоді і пожари в Києві.
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05.07.2025 11:06 Відповісти
Янелох,де ППО?

Повітряні Сили:з 11 ракет запущених по столиці, лише 2 подавлені РЕБ,з 9 ракет жодної не збито.

Трамп вам «нічєво нє должен»,а от ЗЕленський взяв на себе відповідальність цю за державу і цю державу пройобує

Ви обирали Зеленського,не Трампа

І Порошенко зараз ніхто!
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05.07.2025 11:10 Відповісти
Боже, як же українцям "сумно", що "Порошенко зараз ніхто"...
Немає жодних сумнівів, що широкомасштабне вторгнення не розпочалося б, "якби СИВОЧОЛИЙ ГЕТЬМАН був президентом"...(с)
Адже так і скажете, насмоктуючи карамельку Roshen?
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05.07.2025 11:20 Відповісти
Я не прихильник ні того ні іншого але рівень розуму і досвідченості у Порошенка в рази більше ніж у зелі...думаю пороха не так легко було б європейцям та байдену обманути як зеленського
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05.07.2025 11:26 Відповісти
Аааааа так то "європейці та байден обманули зеленського".А в чому обманули то?
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05.07.2025 11:43 Відповісти
Ось так постійно і повторюй.В тебе добре виходить.
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05.07.2025 11:44 Відповісти
порошенко треба писати з маленької
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05.07.2025 11:53 Відповісти
⚡️Небо України буде повністю закрите від «шахедів» дронами-перехоплювачами, - командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що це станеться вже в найближчі місяці
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05.07.2025 11:13 Відповісти
А що буде з містами України через декілька місяців таких бомбардувань, як 4 липня?
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05.07.2025 11:20 Відповісти
Стоятимуть як стояли
ППО та ПС ЗСУ працюють ефективно
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05.07.2025 11:37 Відповісти
канкретні пропозиції що робити
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05.07.2025 11:55 Відповісти
а шановний пан, Юрій Федоренко, як цього не станеться готовий відповісти сроком рочків в 10 чи заставою в тріліон?
ах щє не садять в Україні за зелену брехню?
напрасно...
може в томy і проблема...
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05.07.2025 11:24 Відповісти
Якщо, перед тим як набрехати, тіло декларує свій намір потужно ********* (як єрмак вчора), то з'являється шанс стати потужним менеджером.
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05.07.2025 12:04 Відповісти
але і підвищюється шанс присiсти на декілька декад.
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05.07.2025 12:21 Відповісти
цапи можуть дістати до Києіва Іскандером на фронті Курськ всього 50 км від фронта де північ 150
перекрити ці ділянки наглідом і бити по пусковим всим чим є а є вже немало
вибити пускові
раз вже так зробили вибьємо десяток цапи будуть боятися близько запускати
як пускові рухаються так близько від фронту видно і з супутників і з дронів
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05.07.2025 12:08 Відповісти
 
 