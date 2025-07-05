Удар РФ по Киеву 4 июля: число жертв возросло до 2 человек

До двух возросло количество жертв вражеской атаки на Киев 4 июля.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня в столичной больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии.

Тело первого погибшего спасатели обнаружили вчера в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-под завалов разрушенного в результате массированной атаки РФ здания в Киеве деблокировали тело человека.

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Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту.

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