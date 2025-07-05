Удар РФ по Киеву 4 июля: число жертв возросло до 2 человек
До двух возросло количество жертв вражеской атаки на Киев 4 июля.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня в столичной больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии.
Тело первого погибшего спасатели обнаружили вчера в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-под завалов разрушенного в результате массированной атаки РФ здания в Киеве деблокировали тело человека.
Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.
По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.
Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту.
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Повітряні Сили:з 11 ракет запущених по столиці, лише 2 подавлені РЕБ,з 9 ракет жодної не збито.
Трамп вам «нічєво нє должен»,а от ЗЕленський взяв на себе відповідальність цю за державу і цю державу пройобує
Ви обирали Зеленського,не Трампа
І Порошенко зараз ніхто!
Немає жодних сумнівів, що широкомасштабне вторгнення не розпочалося б, "якби СИВОЧОЛИЙ ГЕТЬМАН був президентом"...(с)
Адже так і скажете, насмоктуючи карамельку Roshen?
ППО та ПС ЗСУ працюють ефективно
ах щє не садять в Україні за зелену брехню?
напрасно...
може в томy і проблема...
перекрити ці ділянки наглідом і бити по пусковим всим чим є а є вже немало
вибити пускові
раз вже так зробили вибьємо десяток цапи будуть боятися близько запускати
як пускові рухаються так близько від фронту видно і з супутників і з дронів