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Новости Обстрелы Киева
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Удар РФ по Киеву 4 июля: число жертв возросло до 2 человек

Атака на Киев 4 июля 2025 года

До двух возросло количество жертв вражеской атаки на Киев 4 июля.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня в столичной больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии.

Тело первого погибшего спасатели обнаружили вчера в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-под завалов разрушенного в результате массированной атаки РФ здания в Киеве деблокировали тело человека.

Читайте: Санду об обстреле Россией Киева: Против империи зла Украина остается слишком часто одна. Нужно усилить ПВО

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. 

Смотрите: Пожарно-спасательная часть повреждена в результате атаки РФ по Киеву. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25822) жертвы (2121) Воздушные атаки на Киев (813)


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Топ комментарии
+5
Янелох,де ППО?

Повітряні Сили:з 11 ракет запущених по столиці, лише 2 подавлені РЕБ,з 9 ракет жодної не збито.

Трамп вам «нічєво нє должен»,а от ЗЕленський взяв на себе відповідальність цю за державу і цю державу пройобує

Ви обирали Зеленського,не Трампа

І Порошенко зараз ніхто!
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05.07.2025 11:10 Ответить
+3
Я не прихильник ні того ні іншого але рівень розуму і досвідченості у Порошенка в рази більше ніж у зелі...думаю пороха не так легко було б європейцям та байдену обманути як зеленського
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05.07.2025 11:26 Ответить
+2
а шановний пан, Юрій Федоренко, як цього не станеться готовий відповісти сроком рочків в 10 чи заставою в тріліон?
ах щє не садять в Україні за зелену брехню?
напрасно...
може в томy і проблема...
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05.07.2025 11:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
де удари по москві
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05.07.2025 11:00 Ответить
Під масквою рознесли завод з виготовлення термобарів до безпілотників..наші просто тихенько, без афіш..
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05.07.2025 11:27 Ответить
де удари по москві
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05.07.2025 11:00 Ответить
коли країною керують бровістки і кловани - тоді і пожари в Києві.
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05.07.2025 11:06 Ответить
Янелох,де ППО?

Повітряні Сили:з 11 ракет запущених по столиці, лише 2 подавлені РЕБ,з 9 ракет жодної не збито.

Трамп вам «нічєво нє должен»,а от ЗЕленський взяв на себе відповідальність цю за державу і цю державу пройобує

Ви обирали Зеленського,не Трампа

І Порошенко зараз ніхто!
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05.07.2025 11:10 Ответить
Боже, як же українцям "сумно", що "Порошенко зараз ніхто"...
Немає жодних сумнівів, що широкомасштабне вторгнення не розпочалося б, "якби СИВОЧОЛИЙ ГЕТЬМАН був президентом"...(с)
Адже так і скажете, насмоктуючи карамельку Roshen?
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05.07.2025 11:20 Ответить
Я не прихильник ні того ні іншого але рівень розуму і досвідченості у Порошенка в рази більше ніж у зелі...думаю пороха не так легко було б європейцям та байдену обманути як зеленського
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05.07.2025 11:26 Ответить
Аааааа так то "європейці та байден обманули зеленського".А в чому обманули то?
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05.07.2025 11:43 Ответить
Ось так постійно і повторюй.В тебе добре виходить.
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05.07.2025 11:44 Ответить
порошенко треба писати з маленької
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05.07.2025 11:53 Ответить
⚡️Небо України буде повністю закрите від «шахедів» дронами-перехоплювачами, - командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що це станеться вже в найближчі місяці
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05.07.2025 11:13 Ответить
А що буде з містами України через декілька місяців таких бомбардувань, як 4 липня?
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05.07.2025 11:20 Ответить
Стоятимуть як стояли
ППО та ПС ЗСУ працюють ефективно
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05.07.2025 11:37 Ответить
канкретні пропозиції що робити
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05.07.2025 11:55 Ответить
а шановний пан, Юрій Федоренко, як цього не станеться готовий відповісти сроком рочків в 10 чи заставою в тріліон?
ах щє не садять в Україні за зелену брехню?
напрасно...
може в томy і проблема...
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05.07.2025 11:24 Ответить
Якщо, перед тим як набрехати, тіло декларує свій намір потужно ********* (як єрмак вчора), то з'являється шанс стати потужним менеджером.
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05.07.2025 12:04 Ответить
але і підвищюється шанс присiсти на декілька декад.
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05.07.2025 12:21 Ответить
цапи можуть дістати до Києіва Іскандером на фронті Курськ всього 50 км від фронта де північ 150
перекрити ці ділянки наглідом і бити по пусковим всим чим є а є вже немало
вибити пускові
раз вже так зробили вибьємо десяток цапи будуть боятися близько запускати
як пускові рухаються так близько від фронту видно і з супутників і з дронів
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05.07.2025 12:08 Ответить
 
 