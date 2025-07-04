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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Станом на 20:00 у Києві всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи призупинені, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Станом на 20:00 4 липня у Києві всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи призупинені

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вкотре завдали масованого удару по столиці. Внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Одна людина загинула.

Наразі на одній із локацій надзвичайники призупинили аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів. Вивезено 1280 т сміття та будівельних конструкцій.

"Роботи відновлять завтра зранку", - зауважили в ДСНС.

Атака на Київ 4 липня 2025 року
Атака на Київ 4 липня 2025 року
Атака на Київ 4 липня 2025 року
Атака на Київ 4 липня 2025 року
Атака на Київ 4 липня 2025 року
Атака на Київ 4 липня 2025 року
Атака на Київ 4 липня 2025 року

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Удар РФ по Києву 4 липня

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Загалом, у столиці постраждали 26 осіб, серед них 1 дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

З-під завалів зруйнованої внаслідок масованої атаки РФ будівлі у Києві деблокували тіло людини.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

Автор: 

Київ (19811) ДСНС (5196) Повітряні атаки на Київ (870)


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Наче так завжди? - як Потужник втікає то по Києву летить максімум...
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04.07.2025 21:06 Відповісти
Это только начало, пока не будет адекватного ответа по Москве и Питеру.
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04.07.2025 21:14 Відповісти
 
 