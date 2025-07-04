По состоянию на 20:00 в Киеве все пожары ликвидированы, аварийно-спасательные работы приостановлены, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

По состоянию на 20:00 4 июля в Киеве все пожары ликвидированы, аварийно-спасательные работы приостановлены

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, сегодня российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по столице. Вследствие обстрела пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Один человек погиб.

Сейчас на одной из локаций спасатели приостановили аварийно-спасательные работы по разбору завалов. Вывезено 1280 т мусора и строительных конструкций.

"Работы возобновят завтра утром", - отметили в ГСЧС.















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Удар РФ по Киеву 4 июля

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

В общем, в столице пострадали 26 человек, среди них 1 ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.

Из-под завалов разрушенного вследствие массированной атаки РФ здания в Киеве деблокировали тело человека.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.