Обрушились квартиры многоэтажки в Киеве, поврежденной обстрелом еще в июле. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обвал перекрытия дома в Соломенском районе произошел в той части здания, где при обследовании не было зафиксировано угрозы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Департамента строительства и жилищного обеспечения Борис Работник.

Он напомнил, что жилой дом на Отрадном проспекте получил повреждения в результате вражеского обстрела Киева в ночь на 4 июля.

"После ликвидации последствий атаки провели предварительное и детальное инструментальное обследование. По его результатам угрозы обвала в этой части дома не было. Там, где существовала угроза обвала, специалисты коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" (КАРС) установили подпорные стойки. Такие стойки являются опорными элементами и рассчитаны на большую нагрузку системы опалубки вместе с массой бетона", - рассказал Работник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия российской атаки зафиксированы в 7 районах Киева. Существенные повреждения Института кардиологии, - КГВА. ФОТОрепортаж

Он отдельно добавил, что заказчиком восстановительных работ определено КП "Житлоинвестбуд-УКБ". В начале октября из городского бюджета выделили финансирование на проведение капитального ремонта этого дома.

Обвал дома на Отрадном
"Сейчас город закажет дополнительное инструментальное обследование для определения и исследования новых повреждений, после чего мы сможем спланировать противоаварийные мероприятия", - подытожил Работник.

Также читайте: По состоянию на 20:00 в Киеве все пожары ликвидированы, аварийно-спасательные работы приостановлены, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

КГГА (3014) Киев (26203) обвал (181) разрушение (178) Воздушные атаки на Киев (885)
******, як воєнний злочинець, несе тільки смерть і руїну упродовж 25 років!! Шредер з меркель, можуть це засвідчити!!
09.10.2025 19:36 Ответить
Звісно, якщо нічого не робили до сих пір - то він завалиться повністю.
Нічого дивного.
09.10.2025 19:38 Ответить
Треба знести цю аварійну будівлю, а на її місці збудувати висотний будинок за рахунок інвесторів та допомоги союзників. Заселити власників ліквідованого житла і тих, хто інвестував гроші. Навіщо витрачатися на обстеження явно аварійної конструкції ?
09.10.2025 19:40 Ответить
Цегляні будинки і панельки це зло. Найкращий варіант каркасніки які витримують даже ракетні попадання
09.10.2025 19:47 Ответить
 
 