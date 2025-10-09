Обрушились квартиры многоэтажки в Киеве, поврежденной обстрелом еще в июле. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обвал перекрытия дома в Соломенском районе произошел в той части здания, где при обследовании не было зафиксировано угрозы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Департамента строительства и жилищного обеспечения Борис Работник.

Он напомнил, что жилой дом на Отрадном проспекте получил повреждения в результате вражеского обстрела Киева в ночь на 4 июля.

"После ликвидации последствий атаки провели предварительное и детальное инструментальное обследование. По его результатам угрозы обвала в этой части дома не было. Там, где существовала угроза обвала, специалисты коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" (КАРС) установили подпорные стойки. Такие стойки являются опорными элементами и рассчитаны на большую нагрузку системы опалубки вместе с массой бетона", - рассказал Работник.

Он отдельно добавил, что заказчиком восстановительных работ определено КП "Житлоинвестбуд-УКБ". В начале октября из городского бюджета выделили финансирование на проведение капитального ремонта этого дома.





"Сейчас город закажет дополнительное инструментальное обследование для определения и исследования новых повреждений, после чего мы сможем спланировать противоаварийные мероприятия", - подытожил Работник.

