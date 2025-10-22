Ліпавський про нічну атаку РФ на Україну: "Необхідно зупинити путінізм"
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко засудив нову масовану нічну атаку Росії по Україні й закликав посилити підтримку Києва, назвавши обстріли доказом того, що Кремль не прагне миру.
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Ліпавський підкреслив, що нічні удари свідчать: "Путін хоче війни" і "зневажає пропозиції про перемир'я". Він закликав країни-партнери якнайшвидше надати Україні боєприпаси, системи ППО та енергетичне обладнання, аби запобігти гуманітарній кризі з початком зими.
"Тому необхідно зупинити путінізм", - написав Ліпавський.
У коментарях міністра також наголошено на важливості посилення як української, так і європейської безпеки напередодні опалювального сезону та активізації постачань для відновлення енергетичної інфраструктури.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.
На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.
У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.
У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.
