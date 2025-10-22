Липавский о ночной атаке РФ на Украину: "Необходимо остановить путинизм"

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский резко осудил новую массированную ночную атаку России по Украине и призвал усилить поддержку Киева, назвав обстрелы доказательством того, что Кремль не стремится к миру.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Липавский подчеркнул, что ночные удары свидетельствуют: "Путин хочет войны" и "презирает предложения о перемирии". Он призвал страны-партнеры как можно быстрее предоставить Украине боеприпасы, системы ПВО и энергетическое оборудование, чтобы предотвратить гуманитарный кризис с началом зимы.

"Поэтому необходимо остановить путинизм", - написал Липавский.

В комментариях министра также отмечена важность усиления как украинской, так и европейской безопасности накануне отопительного сезона и активизации поставок для восстановления энергетической инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна о массированных авиаударах РФ по Украине: "Красноречивее любых слов свидетельствует о жестокости нашего врага"

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что в результате атаки РФ в Киеве погиблидва человека, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

В Киевской области известно о четырех погибших - двух взрослых и двух детей.

В большинстве областей введены аварийные отключения света.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния поднимала истребители из-за российской атаки вблизи границы с Украиной