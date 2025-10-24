УКР
Рашисти запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 24 жовтня російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Суми! Над містом ворожий БпЛА, - повідомлялося о 18:20.

БпЛА в східній та північно-західній частинах Чернігівщини, постійно змінюють напрямок руху, - повідомлялося о 19:34.

О 19:59 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Київщини, курс південний.
  • БпЛА в східній та північній частинах Чернігівщини, постійно змінюють напрямок руху.
  • БпЛА західніше Павлограда на Дніпропетровщині, курс західний.

БпЛА на Чернігівщині, курсом на Київщину (Броварський район), - повідомлялося о 20:09.

О 21:02 ПС повідомили:

  • БпЛА в Конотопському районі Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в Сумському районі, курс західний.
  • БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.
  • БпЛА в Броварському районі Київщини, курс південний.
  • БпЛА в центральній частині Харківщини, курс західний.

БпЛА на Київщині, курсом на Бориспіль, - повідомлялося о 21:23.

Оновлення щодо руху ворожих дронів

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Херсонщину/Миколаївщину, - повідомлялося о 22:08.

БпЛА північніше Броварів, курсом на Київ, - повідомлялося о 22:08. 

