Рашисты запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы
Вечером 24 октября российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сумы! Над городом вражеский БПЛА, - сообщалось в 18:20.
БпЛА в восточной и северо-западной частях Черниговщины, постоянно меняют направление движения, - сообщалось в 19:34.
В 19:59 СВ сообщили:
- БпЛА на севере Киевской области, курс южный.
- БпЛА в восточной и северной частях Черниговщины, постоянно меняют направление движения.
- БпЛА западнее Павлограда в Днепропетровской области, курс западный.
БпЛА на Черниговщине, курсом на Киевщину (Броварской район), - сообщалось в 20:09.
В 21:02 вС сообщили:
- БпЛА в Конотопском районе Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА в Сумском районе, курс западный.
- БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.
- БпЛА в Броварском районе Киевщины, курс южный.
- БпЛА в центральной части Харьковщины, курс западный.
БпЛА в Киевской области, курсом на Борисполь, - сообщалось в 21:23.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль