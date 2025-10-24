Рашисты запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

Вечером 24 октября российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сумы! Над городом вражеский БПЛА, - сообщалось в 18:20.

БпЛА в восточной и северо-западной частях Черниговщины, постоянно меняют направление движения, - сообщалось в 19:34.

В 19:59 СВ сообщили:

БпЛА на севере Киевской области, курс южный.

БпЛА в восточной и северной частях Черниговщины, постоянно меняют направление движения.

БпЛА западнее Павлограда в Днепропетровской области, курс западный.

БпЛА на Черниговщине, курсом на Киевщину (Броварской район), - сообщалось в 20:09.

В 21:02 вС сообщили:

БпЛА в Конотопском районе Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА в Сумском районе, курс западный.

БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.

БпЛА в Броварском районе Киевщины, курс южный.

БпЛА в центральной части Харьковщины, курс западный.

БпЛА в Киевской области, курсом на Борисполь, - сообщалось в 21:23.

